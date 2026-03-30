POLÍCIA

Motociclista de app morre na Avenida Paralela e carro envolvido em acidente é incendiado

Gabriel Lopes dos Santos, 21 anos, morreu no local

Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:14

Motociclista morreu em acidente grave Crédito: Reprodução

Um motociclista identificado como Gabriel Lopes dos Santos, 21 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Paralela, no fim da tarde de domingo (29). De acordo com informações da Transalvador, o caso foi registrado por volta das 18h, na via marginal da avenida, próxima à subida para o bairro do Saboeiro no sentido centro.

O caso foi registrado pela Polícia Civil da Bahia (PC) como homicídio e o motorista do carro que bateu em Gabriel, um Fox prata, foi autuado em flagrantes na Central da polícia. De acordo com a instituição, o homem tem 50 anos. O carro do suspeito foi apedrejado e incendiado por moradores revoltados após o acidente.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Não há, no entanto, detalhes das circunstâncias do acidente e nem o que motivou a tipificação da situação como homicídio. A polícia não informou se o motorista estava com sinais de embriaguez e se fez exame toxicológico. Guias de remoção do corpo e perícia foram expedidas para o caso.