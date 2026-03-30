Motociclista de app morre na Avenida Paralela e carro envolvido em acidente é incendiado

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de março de 2026 às 09:14
Um motociclista identificado como Gabriel Lopes dos Santos, 21 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Paralela, no fim da tarde de domingo (29). De acordo com informações da Transalvador, o caso foi registrado por volta das 18h, na via marginal da avenida, próxima à subida para o bairro do Saboeiro no sentido centro.
O caso foi registrado pela Polícia Civil da Bahia (PC) como homicídio e o motorista do carro que bateu em Gabriel, um Fox prata, foi autuado em flagrantes na Central da polícia. De acordo com a instituição, o homem tem 50 anos. O carro do suspeito foi apedrejado e incendiado por moradores revoltados após o acidente.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Não há, no entanto, detalhes das circunstâncias do acidente e nem o que motivou a tipificação da situação como homicídio. A polícia não informou se o motorista estava com sinais de embriaguez e se fez exame toxicológico. Guias de remoção do corpo e perícia foram expedidas para o caso.
O suspeito, no entanto, segue à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (30).