TRAGÉDIA

Trabalhador morre e outros quatro ficam feridos após descarga elétrica em circo na Bahia

Ednaldo dos Santos Souza, 27 anos, não resistiu depois da descarga

Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um trabalhador identificado como Ednaldo dos Santos Souza, 27 anos, morreu após ser atingido por descargas elétrica em meio ao processo de montagem de um circo em Irajuba, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado no último sábado (28) e, além da vítima fatal, mais quatro funcionários acabaram feridos no acidente.

A Polícia Civil da Bahia confirmou a morte do trabalhador e detalhou que a Delegacia Territorial de Irajuba fica a cargo da investigação após guias de perícia e remoção. Em nota divulgada nas redes sociais, União de Circenses Itinerantes da Bahia (Rede Circo) lamentou o caso e se solidarizou pelo caso, sem detalhar a situação.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

“Nos solidarizamos com a família da vítima, com os feridos, com toda a equipe do circo e com a Associação de Circos Itinerantes da Bahia”, escreveu a Rede Circo que, em seguida, afirmou que ‘não se trata de um caso isolado e que exige resposta imediata do poder público sobre a situação.