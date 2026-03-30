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Trabalhador morre e outros quatro ficam feridos após descarga elétrica em circo na Bahia

Ednaldo dos Santos Souza, 27 anos, não resistiu depois da descarga

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:33

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um trabalhador identificado como Ednaldo dos Santos Souza, 27 anos, morreu após ser atingido por descargas elétrica em meio ao processo de montagem de um circo em Irajuba, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado no último sábado (28) e, além da vítima fatal, mais quatro funcionários acabaram feridos no acidente.

A Polícia Civil da Bahia confirmou a morte do trabalhador e detalhou que a Delegacia Territorial de Irajuba fica a cargo da investigação após guias de perícia e remoção. Em nota divulgada nas redes sociais, União de Circenses Itinerantes da Bahia (Rede Circo) lamentou o caso e se solidarizou pelo caso, sem detalhar a situação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

“Nos solidarizamos com a família da vítima, com os feridos, com toda a equipe do circo e com a Associação de Circos Itinerantes da Bahia”, escreveu a Rede Circo que, em seguida, afirmou que ‘não se trata de um caso isolado e que exige resposta imediata do poder público sobre a situação.

A Rede destacou que vai tomar as medidas legais e acionar a União dos Municípios da Bahia (UPB) para uma reunião sobre o assunto. Por conta do caso, o Circo Washington vai parar de funcionar temporariamente.

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Bahia Morte Trabalhador

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