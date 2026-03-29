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Procissão de Domingo de Ramos reúne fiéis no Centro Histórico de Salvador

Dara marca o início da Semana Santa

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 13:33

Domingo de Ramos é celebrado em Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A celebração do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, reuniu milhares de fiéis no Centro Histórico de Salvador neste domingo (29). O evento contou com a presença de lideranças religiosas, além do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, entre outras autoridades.

Em coletiva à imprensa, após a solenidade religiosa, o prefeito destacou o simbolismo do aniversário de Salvador coincidir com um dos períodos mais representativos do calendário cristão.

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“É um dia bíblico, cristão, em que, de forma triunfal, Jesus Cristo adentrou em Jerusalém para dar a sua vida em favor da humanidade. E isto representa, com muita humildade, bondade, espírito de amor e de compaixão, as pessoas que vieram demonstrar esperança e fé. Justamente no dia em que a cidade completa 477 anos. Quando a gente olha para trás, vemos o tanto que avançamos. Mas também temos consciência de onde podemos chegar”, afirmou.

A programação religiosa teve início por volta das 7h, com a concentração na Praça do Campo Grande. De lá, os fiéis seguiram em Procissão de Ramos até a Praça Municipal, onde foi celebrada a Santa Missa presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha.

Bruno Reis também ressaltou os investimentos da gestão municipal no fortalecimento do turismo religioso, apontando iniciativas como a valorização de espaços históricos, o apoio a eventos tradicionais e a criação de novas celebrações.

Entre os exemplos citados estão a Festa de Santa Dulce dos Pobres e o Natal Salvador, além de intervenções em áreas como o entorno da Igreja da Conceição da Praia, da Colina Sagrada, da Igreja dos Alagados e do Caminho da Fé.

“Tudo isso foi feito com o propósito de atrair peregrinos, visitantes e pessoas de fé que vêm a Salvador. Isso acaba estimulando a nossa economia, gerando emprego, renda e oportunidade, garantindo a muitos um trabalho com dignidade e o sustento de cada dia”, completou Bruno Reis.