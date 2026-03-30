Influenciador digital é morto a tiros após sair de festa paredão na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 30 de março de 2026 às 07:34
O influenciador digital Douglas Silva, conhecido como “Bambety do Close”, foi morto a tiros na madrugada de domingo (29), após sair de uma festa do tipo “paredão” no povoado Alto da Bandeira, na zona rural de Serrinha, a cerca de 180 km de Salvador. O jovem tinha 21 anos e reunia cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais, onde produzia vídeos de humor e dança.
Segundo a Polícia Civil, no mesmo episódio, um homem de 24 anos também foi baleado. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde permanece internado.
Douglas Silva era conhecido como “Bambety do Close”
A 1ª Delegacia Territorial de Serrinha investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e identificar os autores do crime. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
O Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, organização que atua na promoção dos direitos humanos e no combate à LGBTfobia no Território do Sisal, lamentou a morte do jovem. “Douglas, nosso Bambam, nossa Bambete, não era apenas um membro — era presença, sorriso, vida pulsando dentro da nossa caminhada”, diz a nota.
Nos comentários da publicação, o coletivo afirmou que, até o momento, não há indícios de que o crime tenha sido motivado por homofobia.
O supultamento será nesta segunda (30), às 9h, no Cemitério Paroquial de Serrinha.