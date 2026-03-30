CRIME

Influenciador digital é morto a tiros após sair de festa paredão na Bahia

Douglas Silva, conhecido como “Bambety do Close”, tinha cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 07:34

Influenciador digital é morto a tiros após sair de festa paredão na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador digital Douglas Silva, conhecido como “Bambety do Close”, foi morto a tiros na madrugada de domingo (29), após sair de uma festa do tipo “paredão” no povoado Alto da Bandeira, na zona rural de Serrinha, a cerca de 180 km de Salvador. O jovem tinha 21 anos e reunia cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais, onde produzia vídeos de humor e dança.

Segundo a Polícia Civil, no mesmo episódio, um homem de 24 anos também foi baleado. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde permanece internado.

Douglas Silva era conhecido como “Bambety do Close” 1 de 8

A 1ª Delegacia Territorial de Serrinha investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e identificar os autores do crime. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, organização que atua na promoção dos direitos humanos e no combate à LGBTfobia no Território do Sisal, lamentou a morte do jovem. “Douglas, nosso Bambam, nossa Bambete, não era apenas um membro — era presença, sorriso, vida pulsando dentro da nossa caminhada”, diz a nota.

Nos comentários da publicação, o coletivo afirmou que, até o momento, não há indícios de que o crime tenha sido motivado por homofobia.