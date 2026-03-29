RECONHECIMENTO

Bolo inspirado na baiana primeira Miss Brasil vira patrimônio cultural

Saiba como é feito o doce que homenageia Martha Rocha

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 12:22

Doce foi considerado patrimônio no Paraná, onde a sobremesa foi criada Crédito: Reprodução

O bolo Martha Rocha, inspirado na baiana que foi a primeira Miss Brasil, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná neste ano. A confeiteira Dair da Costa Terzado, da tradicional Confeitaria das Famílias, em Curitiba, capital do estado, criou a sobremesa em homenagem à ex-modelo na década de 1950.

O doce possui múltiplas camadas de pão de ló (branco e chocolate), baba de moça, nozes caramelizadas, geleia de ameixa e suspiro. A sobremesa também é famosa pela cobertura de chantilly (ou nata) e decoração com fios de ovos. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que tratava sobre o tema em fevereiro deste ano.