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Bolo inspirado na baiana primeira Miss Brasil vira patrimônio cultural

Saiba como é feito o doce que homenageia Martha Rocha

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 12:22

Doce foi considerado patrimônio no Paraná, onde a sobremesa foi criada
Doce foi considerado patrimônio no Paraná, onde a sobremesa foi criada Crédito: Reprodução

O bolo Martha Rocha, inspirado na baiana que foi a primeira Miss Brasil, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná neste ano. A confeiteira Dair da Costa Terzado, da tradicional Confeitaria das Famílias, em Curitiba, capital do estado, criou a sobremesa em homenagem à ex-modelo na década de 1950. 

O doce possui múltiplas camadas de pão de ló (branco e chocolate), baba de moça, nozes caramelizadas, geleia de ameixa e suspiro. A sobremesa também é famosa pela cobertura de chantilly (ou nata) e decoração com fios de ovos. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que tratava sobre o tema em fevereiro deste ano.

Martha Rocha se tornou um fenômeno de popularidade no país ao se tornar a primeira Miss Brasil e representar o país na terceira edição do Miss Universo, quando tinha 21 anos. Ela foi vice-campeã na competição mundial, ficando atrás da americana Miriam Stevenson. Natural de Salvador, Martha faleceu em 2020, aos 87 anos. 

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