CRIME

Jovem alagoano é assassinado a tiros no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Diego da Silva Amaro

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 12:08

Diego da Silva Amaro Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos, identificado como Diego da Silva Amaro, foi morto a tiros na zona rural de Glória, no interior da Bahia, na noite de sábado (28). O jovem é natural de Piranhas, no sertão de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão receberam a informação de que um homem morreu após ser baleado no povoado Torquato. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso). Até o momento, ninguém foi preso.