Jovem alagoano é assassinado a tiros no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de março de 2026 às 12:08
Um homem de 36 anos, identificado como Diego da Silva Amaro, foi morto a tiros na zona rural de Glória, no interior da Bahia, na noite de sábado (28). O jovem é natural de Piranhas, no sertão de Alagoas.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão receberam a informação de que um homem morreu após ser baleado no povoado Torquato. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso). Até o momento, ninguém foi preso.
Em nota, a Prefeitura de Piranhas lamentou a morte de Diego. "É com profundo pesar que a Prefeitura de Piranhas, em nome do Prefeito Tiago Freitas, lamenta profundamente o falecimento de Diego Amaro", diz trecho da nota.