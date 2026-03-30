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Jovem alagoano é assassinado a tiros no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Diego da Silva Amaro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 12:08

Diego da Silva Amaro
Diego da Silva Amaro Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos, identificado como Diego da Silva Amaro, foi morto a tiros na zona rural de Glória, no interior da Bahia, na noite de sábado (28). O jovem é natural de Piranhas, no sertão de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão receberam a informação de que um homem morreu após ser baleado no povoado Torquato. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso). Até o momento, ninguém foi preso.

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Em nota, a Prefeitura de Piranhas lamentou a morte de Diego. "É com profundo pesar que a Prefeitura de Piranhas, em nome do Prefeito Tiago Freitas, lamenta profundamente o falecimento de Diego Amaro", diz trecho da nota.

Tags:

Bahia Crime Alagoas

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