Política

Senador é flagrado com luz ilegal e caso expõe abuso no trânsito

Código de Trânsito restringe uso de luz de emergência a veículos em serviço oficial e autorizado

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:30

Entenda o flagrante contra senador em SP por giroflex irregular e abuso de autoridade Crédito: Divulgação/PM

O senador Alexandre Giordano (Podemos-SP) entrou para a lista dos parlamentares que parecem acreditar que o cargo público funciona como um passe livre contra as leis de trânsito. O congressista foi flagrado em São Paulo dirigindo um carrão de luxo sem placas, com a CNH vencida e, para completar o pacote de irregularidades, usando um giroflex ilegal.



A coisa não parou na infração. Giordano ainda é acusado de tentar intimidar os policiais militares durante a abordagem. O caso acende o alerta para possíveis abusos envolvendo agentes públicos, tema que volta e meia ganha destaque em episódios registrados em diferentes partes do país. No fim das contas, a avaliação pública tende a ser negativa quando autoridades desrespeitam a lei.



Por que parlamentares não podem usar luz de emergência em carro oficial

Se você vir um carrão de luxo de um deputado ou senador cortando o trânsito com luz de emergência acionada, saiba que é irregular. Em Brasília, há registros desse tipo de conduta, mas o Código de Trânsito Brasileiro não autoriza esse uso para autoridades.

