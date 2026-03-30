Senador é flagrado com luz ilegal e caso expõe abuso no trânsito

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Juliana Rodrigues
Publicado em 30 de março de 2026 às 06:30
O senador Alexandre Giordano (Podemos-SP) entrou para a lista dos parlamentares que parecem acreditar que o cargo público funciona como um passe livre contra as leis de trânsito. O congressista foi flagrado em São Paulo dirigindo um carrão de luxo sem placas, com a CNH vencida e, para completar o pacote de irregularidades, usando um giroflex ilegal.
A coisa não parou na infração. Giordano ainda é acusado de tentar intimidar os policiais militares durante a abordagem. O caso acende o alerta para possíveis abusos envolvendo agentes públicos, tema que volta e meia ganha destaque em episódios registrados em diferentes partes do país. No fim das contas, a avaliação pública tende a ser negativa quando autoridades desrespeitam a lei.
Se você vir um carrão de luxo de um deputado ou senador cortando o trânsito com luz de emergência acionada, saiba que é irregular. Em Brasília, há registros desse tipo de conduta, mas o Código de Trânsito Brasileiro não autoriza esse uso para autoridades.
O Congresso até aluga frotas de luxo, os famosos Toyotas pretos ou pratas, e alguns desses veículos podem usar placas oficiais, mas o uso de luz de emergência é proibido. A lei estabelece que sinais luminosos e sonoros são restritos a veículos autorizados, como os de segurança pública e escolta oficial, e apenas quando estão em serviço. Usar o equipamento para fugir do engarrafamento ou ostentar poder em veículo de passeio é infração e prevê punição, seja você autoridade ou não.