ECONOMIA

Clicou em “pendência no IR”? Você pode ter caído em um golpe

E-mails com cara oficial escondem links maliciosos; Receita não pede dados nem envia avisos assim

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:45

Isca digital: os golpistas criam um senso de urgência para que o contribuinte clique no link sem conferir o remetente, geralmente sob ameaça de bloqueio do CPF Crédito: Pexels, Cottonbro

Antes mesmo do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, já surgem relatos de contribuintes recebendo e-mails falsos que parecem vir da Receita Federal. Essas mensagens tentam criar um senso de urgência para que a pessoa clique em links suspeitos ou informe dados pessoais e bancários.

Especialistas da Somat Contadores, explicam que os golpistas usam expressões do tipo “CPF irregular”, “último aviso” ou “regularize agora para evitar bloqueio”, tudo para pressionar o contribuinte a agir sem verificar se a mensagem é verdadeira.

Como desmascarar o e-mail falso em segundos

Outro detalhe comum é a aparência “profissional” desses e-mails. Escritórios de advocacia apontam que criminosos inserem logotipos, linguagem técnica e referências a processos fiscais para passar sensação de autenticidade.

Muitos e-mails incluem links ou anexos prometendo relatórios, pendências ou valores de restituição. Na prática, essas páginas são falsas e existem apenas para capturar informações sensíveis. Um cuidado básico é sempre conferir o endereço do site. Os canais oficiais da Receita Federal usam somente domínios terminados em “gov.br”.

O remetente também é um indício de fraude. Mensagens vindas de endereços genéricos ou com pequenas alterações no domínio oficial, que tentam imitar a Receita, devem ser vistas com desconfiança, conforme alertam análises do setor.

As 3 ações que a Receita Federal jamais pedirá por e-mail

A Receita Federal reforça que não envia mensagens solicitando senhas, dados bancários ou informações pessoais, nem orienta ajustes de declaração por links diretos. Todas as consultas sobre restituição, pendências ou situação cadastral devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais, como o portal e-CAC ou plataformas autenticadas pelo Gov.br.

Portais especializados indicam ainda que sinais como erros gramaticais, excesso de letras maiúsculas e pedidos de transferência via Pix são recorrentes em tentativas de fraude.

O checklist de segurança antes de encostar no mouse

Especialistas recomendam não interagir com mensagens suspeitas e deletá-las imediatamente. Se possível, também orientam reportá-las à Receita Federal ou à Polícia Federal.

Consultas sobre restituição ou situação fiscal devem ocorrer somente em ambientes seguros. Utilizar autenticação digital via Gov.br reduz significativamente o risco de exposição de dados.

Vale lembrar que o calendário do Imposto de Renda 2026 deve seguir o padrão de anos anteriores, as declarações começam em março, e as restituições são liberadas em lotes a partir de maio. É justamente nesse período de ansiedade pelo recebimento que os golpistas tentam se aproveitar.

Fortaleza e-CAC: por que este é o único porto seguro para sua declaração

Com o aumento das tentativas de golpe, a recomendação principal é agir de forma preventiva. Mensagens que exigem ação imediata, especialmente fora dos canais oficiais, devem ser recebidas com cautela, principalmente se contêm links, anexos ou solicitações de dados pessoais.

A Receita Federal reforça que qualquer consulta sobre restituição, pendências ou declaração deve ser feita exclusivamente via portal e-CAC ou pelo Gov.br. Fora desses canais, o risco de vazamento de informações aumenta consideravelmente.