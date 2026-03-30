EMPREGOS E SOLUÇÕES

A arte de dar adeus: apoio na demissão fortalece empresa

Outplacement mitiga impactos em polos, como Camaçari, e protege imagem das empresas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:30

Em um mercado cada vez mais atento à cultura organizacional das empresas, cresce a adoção de programas de outplacement Crédito: Shutterstock

O ciclo de um profissional nma empresa não termina no aviso prévio, mas na forma como ele atravessa a porta de saída. Em um mercado cada vez mais conectado e atento à responsabilidade social, o outplacement — serviço de apoio à transição de carreira — ganha força na Bahia como uma estratégia para humanizar demissões, preservar o clima organizacional e fortalecer o employer branding (marca empregadora).

Para a psicóloga e mentora de carreira Rafaela Régis, à frente da Atrativa RH, a forma como uma organização se despede de um colaborador revela a maturidade de sua gestão.

À frente da Atrativa RH, a psicóloga e mentora de carreira Rafaela Régis afirma que a forma como uma empresa conduz o desligamento de um colaborador revela muito sobre sua cultura organizacional Crédito: Divulgação

“A empresa comunica sua cultura muito mais através de ações do que de discursos. Cuidar de quem sai é, sem dúvida, um recado fundamental para quem fica”, afirma a especialista.

Na Bahia, onde o networking e os laços interpessoais são pilares da cultura local, um desligamento mal conduzido gera ruídos que ultrapassam os muros da fábrica ou do escritório.

Para o trabalhador baiano, o emprego costuma estar profundamente ligado à identidade e ao pertencimento social.“O desligamento é vivido como um luto, com sentimentos de insegurança e até vergonha. O outplacement humanizado acolhe esse momento, ajudando o profissional a ressignificar sua trajetória e a recuperar a autoestima para enxergar novas possibilidades. É um processo de reconstrução, não apenas de recolocação”, explica Rafaela.

Amortecedor Social

O impacto da técnica é ainda mais visível em regiões como o Polo Industrial de Camaçari, onde uma única empresa pode ser o esteio financeiro de centenas de famílias.

Em casos de reestruturações ou demissões em massa, o outplacement atua como um amortecedor socioeconômico. Ao oferecer revisão de currículo, mapeamento de mercado local e o encaminhamento de um "book de candidatos" para outras empresas da região, a organização ajuda a manter a sustentabilidade econômica da comunidade.

"Muitos gestores ainda veem isso como custo, mas é investimento em reputação e governança. O 'S' do ESG (Social) passa diretamente pelo tratamento dado às pessoas no desligamento", pontua a psicóloga.

Um dos maiores benefícios do suporte na saída é sentido por quem permanece na operação. O chamado "fator survivor" (quem fica após cortes) pode sofrer quedas drásticas de produtividade se perceber que os colegas foram tratados com frieza.

"Os colaboradores observam se ali as pessoas realmente importam. Quando a empresa oferece suporte a quem sai, ela mantém o engajamento e a confiança de quem continua no time", revela Rafaela.

Mercado baiano

Rafaela ressalta que o mercado baiano possui particularidades culturais e econômicas que exigem um outplacement muito mais ativo e consultivo do que em outros grandes centros.

Com taxas de desocupação que, historicamente, oscilam acima da média nacional, o cenário local não perdoa amadorismos: no "tabuleiro" de vagas do estado, não basta apenas "ajustar o LinkedIn" ou formatar um currículo padrão. É preciso trabalhar o networking estratégico, uma vez que, na Bahia, as indicações e as relações de confiança interpessoais ainda são as principais portas de entrada para o mercado oculto de vagas — aquelas oportunidades que sequer chegam a ser anunciadas publicamente.

Além da rede de contatos, a preparação técnica para processos seletivos locais exige que o profissional saiba traduzir suas competências para as demandas específicas das cadeias produtivas regionais, como o agronegócio no Oeste, o polo industrial em Camaçari ou o setor de serviços e tecnologia em Salvador.

O suporte especializado atua justamente na "alfabetização" desse novo mercado para o demitido, ensinando-o a navegar em uma concorrência acirrada com inteligência emocional e posicionamento de marca pessoal.

Para as empresas que contratam esse suporte, os resultados deixam de ser subjetivos e tornam-se rigorosamente mensuráveis. O investimento se paga com a redução drástica de passivos trabalhistas, já que o profissional foca sua energia na recolocação em vez do litígio, e com o menor tempo médio de retorno ao mercado, o que diminui o impacto social da demissão.

Acima de tudo, o outplacement garante a manutenção de uma imagem institucional íntegra: a empresa deixa de ser vista como "aquela que corta cabeças" e passa a ser respeitada como uma marca empregadora que valoriza o ser humano até o último minuto do contrato, tornando-se um imã para futuros talentos de alto nível.

Boas práticas para demissão responsável

Planejamento é a Base Escolha o Momento: Evite demissões em sextas-feiras, vésperas de feriado ou datas comemorativas pessoais do colaborador. O ideal são os primeiros dias da semana, permitindo que o profissional busque suporte ou inicie sua movimentação de mercado imediatamente.Prepare o Logístico: Garanta que toda a documentação esteja pronta e que o RH esteja alinhado para explicar benefícios, prazos de pagamento e o funcionamento do programa de outplacement.

Direta e Empática Seja Transparente: O anúncio da demissão deve ser feito nos primeiros dois minutos da conversa. Evite rodeios ou "quebra-gelos" desnecessários que aumentam a ansiedade.Foco no Futuro: O momento da demissão não é hora de dar feedback de performance acumulado. Se o ciclo se encerrou, foque em agradecer a contribuição e explicar os próximos passos.Escuta Ativa: Permita que o colaborador se expresse, mas mantenha o controle da reunião. Se houver choro ou raiva, acolha com silêncio e respeito, sem tentar "minimizar" a dor do outro com frases como "vai ficar tudo bem".