ECONOMIA

Airbnb no radar da Receita o erro que pode multiplicar seu imposto

Novo cruzamento de dados expõe rendimentos não declarados e pode gerar multa de até 150% veja como evitar a malha fina da Receita Federal do Brasil

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de março de 2026 às 07:45

Fluxo mensal: o imposto sobre aluguel de pessoa física deve ser recolhido mensalmente via Carnê-Leão. Deixar para ajustar tudo na declaração anual gera juros e multas automáticas Crédito: Pexels, Kindelmedia

Se você alugou um imóvel por plataformas como o Airbnb, vale atenção, pois esse tipo de renda precisa aparecer na sua declaração do Imposto de Renda 2026. Ignorar isso pode sair caro e não é pouco.

A omissão desses valores pode gerar multa de 75% sobre o imposto devido, além de juros e outras penalidades previstas na legislação. Esse tipo de rendimento, comum em aluguéis por temporada, é considerado tributável e deve ser informado à Receita Federal, conforme orientações de consultorias tributárias e materiais técnicos do próprio Fisco.

Big Brother tributário e a malha fina que enxerga através dos algoritmos

Com a digitalização avançando, a fiscalização ficou muito mais afiada. Hoje, várias análises de especialistas mostram que plataformas digitais já compartilham dados com o Fisco, o que permite cruzar informações quase automaticamente.

Traduzindo, está cada vez mais difícil algum rendimento “passar batido”. Valores que você recebe por hospedagens via aplicativos, por exemplo, são facilmente identificados. Isso aumenta bastante o risco de cair na malha fina ou até de levar uma autuação se algo não bater.

E não para por aí. A Receita também vem evoluindo na tecnologia e ampliando o controle até sobre operações que acontecem fora dos bancos tradicionais. Ou seja, o cerco ficou mais amplo e mais inteligente.

Por que o descuido com o Airbnb pode custar até 150% do imposto

Se você deixar de declarar rendimentos, a multa padrão já é pesada, 75% sobre o imposto devido. Mas a coisa piora, e muito, se a Receita entender que houve tentativa de esconder informação, fraude ou algo intencional. Nesses casos, a multa pode chegar a 150%.

E não é só isso. Ainda entram juros com base na taxa Selic desde a data em que o imposto deveria ter sido pago. Ou seja, quanto mais tempo passa, maior fica a conta.

Para ter uma ideia, segundo o contador Carlos Alberto, da Countax Contabilidade, deixar de declarar R$50 mil pode virar uma cobrança acima de R$30 mil somando imposto, multa e encargos. Mas claro, esse valor varia dependendo de como a Receita analisa cada caso.

Por que o imposto do Airbnb se paga todo mês e não só em abril

Um erro bem comum é achar que dá pra resolver tudo só na declaração anual, mas não é assim que funciona. Rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior (bem comum em plataformas como Airbnb) precisam ser declarados mês a mês pelo Carnê-Leão.

Depois, esses dados ainda têm que ser levados para declaração anual. Quando isso não é feito direito, vira um prato cheio de inconsistências e problemas com a Receita.

Resumindo, não basta acertar as contas no final do ano. O certo é ir pagando e declarando ao longo dos meses, sem deixar acumular.

Como a malha fina trava seu CPF e sua vida financeira

Cair na malha fina pode trazer outras dores de cabeça além do financeiro. Entre os possíveis efeitos estão:

retenção da declaração;

CPF irregular;

cobrança retroativa com encargos;

e, em situações mais graves, enquadramento por crime tributário, conforme a Lei nº 8.137/1990, quando há intenção de fraude ou ocultação deliberada.

Esse tratamento não vale só para o Airbnb, mas também para outras plataformas digitais de prestação de serviços, transporte ou com intermediação de receitas, pois envolvem recebimento de renda.

Como usar as deduções legais para pagar menos imposto

Se você quer evitar dor de cabeça com a Receita Federal, o melhor caminho é jogar limpo desde o começo. Isso significa declarar todo mês o que você ganha com aluguel usando o Carnê-Leão e depois levar essas informações certinhas para sua declaração anual do Imposto de Renda.

Dá, sim, pra pagar menos imposto, mas do jeito certo. Você pode abater despesas que têm tudo a ver com o aluguel por temporada, como IPTU, condomínio, taxas de plataformas (Airbnb) e custos com manutenção e limpeza do imóvel.

Só que tem uma regra importante, essas despesas precisam estar diretamente ligadas à renda e ao período em que o imóvel ficou alugado. E nada de “no boca a boca”, tem que ter comprovação, como recibos, notas fiscais ou extratos bancários.

Mas nem tudo entra nessa conta. Gastos pessoais ou mais permanentes, como contas do proprietário, reformas grandes ou compra de móveis, normalmente não podem ser deduzidos, a não ser em casos bem específicos previstos na lei.

E a Reforma Tributária? Muda algo?

Sobre a tal da Reforma Tributária (LC 214/2025), ela criou novos tributos (IBS e CBS), mas isso só afeta quem tem mais de três imóveis alugados e fatura acima de R$240 mil por ano. Ou seja, a maioria dos anfitriões segue no modelo atual, pagando apenas o Imposto de Renda via Carnê-Leão.

Em 2026, a Receita ainda está implantando esse novo sistema aos poucos. A mudança completa só deve acontecer lá por 2033. Até lá, pra maioria das pessoas, o foco continua sendo simples declarar tudo certinho e aproveitar as deduções permitidas.

O novo cenário exige transparência total do anfitrião

Hoje em dia, a Receita Federal está muito mais ligada. Com o cruzamento de dados e a integração das informações digitais, ficou bem mais fácil acompanhar os rendimentos e as transações. Aquilo que antes podia passar batido agora dificilmente escapa, ou seja, o espaço para erro ou omissão tá cada vez menor.

Na prática, isso quer dizer que esconder ou esquecer de declarar rendimentos, principalmente os que vêm de plataformas digitais ou novas formas de ganhar dinheiro, virou um risco grande. A fiscalização não só encontra inconsistências com mais facilidade, como também já tem um caminho bem claro para cobrar e responsabilizar.