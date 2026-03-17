ECONOMIA

Como reduzir as contas de luz e água sem abrir mão do conforto

Especialistas apontam que ajustes simples no uso do chuveiro e da geladeira podem reduzir as faturas em até 30%; programas como o IPTU verde oferecem descontos extras para casas sustentáveis

Maiara Baloni

Publicado em 17 de março de 2026 às 13:10

como reduzir as contas de luz e água sem abrir mão do conforto Crédito: Copel

Reduzir as faturas de energia e água em até 30% é uma meta realista que não exige grandes reformas ou o sacrifício do bem-estar familiar. Especialistas e órgãos de defesa do consumidor são unânimes: o segredo para o alívio no orçamento doméstico está no ajuste estratégico do uso de quatro itens principais: chuveiro elétrico, geladeira, ar-condicionado e máquina de lavar. Com mudanças simples na rotina e a adoção de tecnologias acessíveis, uma residência média consegue economizar centenas de reais ao longo do ano.

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Onde estão os cortes imediatos?

A economia real acontece quando a tecnologia é utilizada com inteligência. No banheiro, por exemplo, o tempo é o fator determinante: reduzir o banho em apenas cinco minutos para uma família de quatro pessoas pode representar uma economia direta de aproximadamente R$40,00 mensais na conta de luz. Da mesma forma, o hábito de fechar a torneira ao escovar os dentes ou ensaboar as mãos corta o consumo hídrico dessa atividade em até 80%.

Na cozinha e na lavanderia, a eficiência passa pela otimização do uso dos aparelhos. O ideal é acumular o volume máximo de roupas para cada ciclo de lavagem e garantir que a geladeira não trabalhe em excesso, o que ocorre quando alimentos são guardados ainda quentes ou quando a porta é aberta sem necessidade. Outro ponto de atenção é o chamado "consumo fantasma": aquele LED aceso em televisores e micro-ondas em stand-by pode representar cerca de 10% da conta de luz. Retirar esses aparelhos da tomada ou utilizar filtros de linha com interruptor elimina esse gasto invisível instantaneamente.

O "lucro" extra dos incentivos fiscais

Além da redução direta no consumo diário, o morador pode buscar benefícios tributários que valorizam o imóvel. Em cidades como Salvador, programas como o IPTU Verde e o IPTU Amarelo oferecem descontos de 5% a 10% no imposto anual para quem adota soluções como painéis solares ou sistemas de reuso de água.

"Medidas pontuais podem ter um impacto gigantesco na conta de energia elétrica", destaca Gustavo Batista, consultor técnico.

Do desperdício à eficiência

Historicamente, o Brasil desenvolveu sua infraestrutura sob uma percepção de abundância de recursos naturais. No entanto, as crises hídricas recorrentes e o aumento constante das tarifas nas últimas décadas forçaram uma mudança de paradigma. O que antes era visto apenas como uma preocupação ecológica, hoje é uma ferramenta essencial de gestão financeira familiar.

A evolução tecnológica também facilitou essa transição. Se no passado economizar muitas vezes significava restrição, hoje o mercado oferece soluções de alta performance. Trocar lâmpadas antigas por modelos LED, que consomem até 80% menos, ou priorizar eletrodomésticos com selo Procel A, garante que o conforto seja mantido enquanto o desperdício é eliminado.

A voz dos especialistas

Para Thiago Matheus Martins de Moraes, engenheiro eletricista, a conscientização é a ferramenta mais barata à disposição do cidadão. Ele destaca que aparelhos modernos e eficientes podem reduzir em até 70% o consumo de uma geladeira. No campo hídrico, Liziara de Mello Valerio, mestra em Recursos Hídricos, reforça que o foco deve ser o combate ao desperdício "em espera". Para a especialista, evitar que torneiras fiquem abertas sem uso é o primeiro passo para um consumo verdadeiramente inteligente.

Checklist do desperdício invisível