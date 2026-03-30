FEIRA DE SANTANA

Ataque violento de cães mata 12 gatos na Uefs

Animais estavam em acomodados em local de isolamento

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:42

Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) Crédito: Divulgação

Doze gatos morreram após um ataque de cães na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), na madrugada do último sábado (28). A Administração Central da instituição lamentou o ocorrido.

De acordo com a administração, quinze gatos estavam provisoriamente acomodados em um local de isolamento, acondicionados em gaiolas de ferro revestidas com telas para garantir a segurança e sob os cuidados diários da equipe responsável.

Por volta das 04h, alguns cães conseguiram acessar a área reservada e danificar as proteções existentes. Os gatos sobreviventes estão sendo assistidos e recebem todos os cuidados necessários pela equipe do Núcleo de Atenção aos Animais no Campus (NAAC).

Em nota de repúdio, moradores da residência da Uefs afirmaram que o caso não pode ser tratado como uma situação isolada. "A cena encontrada (de violência extrema) evidencia a falta de proteção, de controle de acesso e de compromisso com a vida dentro do campus", diz trecho da nota.

Nota da Uefs

"A Administração Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a equipe do Núcleo de Atenção aos Animais no Campus (NAAC) manifesta profunda consternação diante do ocorrido na madrugada deste sábado (28), no espaço destinado ao isolamento de animais, onde são acolhidos gatos em tratamento de doenças transmissíveis.

Em razão de intervenções estruturais em andamento, quinze gatos estavam provisoriamente acomodados nesse local de isolamento, devidamente acondicionados em gaiolas de ferro revestidas com telas para garantir a segurança e sob os cuidados diários da equipe responsável. Ainda assim, por volta das 04h00, uma matilha de cães conseguiu acessar a área reservada e danificar as proteções existentes, resultando na morte de parte desses animais.

Os gatos sobreviventes estão sendo assistidos e recebem todos os cuidados necessários pela equipe do NAAC.

A Universidade lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com todos os envolvidos no cuidado com os animais do campus, ressaltando tratar-se de uma fatalidade, oriunda de fatores exógenos e sem identificação de responsabilidade direta."

Nota da residência