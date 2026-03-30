Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Vítima tinha 23 anos

  • Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:31

Crédito: Reprodução / Redes sociais

O corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado em estado de congelamento dentro de um freezer em um imóvel no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na tarde de domingo (29). A vítima foi identificada como Manuela Vieira Matos Silva, que estava desaparecida desde o dia 24.

A Polícia Militar informou que uma equipe da 77ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para atender a uma ocorrência de corpo encontrado em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a denúncia. 

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, realizou a remoção do corpo e adotou as medidas periciais cabíveis.

A Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar a autoria do crime. Guias para perícia e remoção foram expedidas.

