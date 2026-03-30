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Alerta climático: Salvador entra em nível de atenção para chuvas fortes

Status foi alterado na noite de domingo (29) e se mantém nesta segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:34

Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27)
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de nível de atenção para fortes chuvas na noite de domingo (29). O aviso segue válido na manhã desta segunda-feira (30).

A mudança no nível operacional ocorreu devido ao volume de chuvas registrado na capital baiana. O tempo instável é provocado por dois fenômenos: um cavado próximo à costa, associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que favorece a intensificação das precipitações.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Entre os bairros onde mais choveu estão Liberdade, com 122,2 mm; Boa Vista de São Caetano, com 116,8 mm; e Pau Miúdo, com 109,8 mm.

A previsão entre esta segunda (30) e terça-feira (31) é de pancadas de chuva, intercaladas com períodos de sol.

A Defesa Civil também enviou alertas por SMS à população informando a mudança de nível. As equipes seguem de plantão 24 horas e, em caso de emergência, podem ser acionadas pelo telefone 199.

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