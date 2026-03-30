Alerta climático: Salvador entra em nível de atenção para chuvas fortes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de março de 2026 às 06:34
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de nível de atenção para fortes chuvas na noite de domingo (29). O aviso segue válido na manhã desta segunda-feira (30).
A mudança no nível operacional ocorreu devido ao volume de chuvas registrado na capital baiana. O tempo instável é provocado por dois fenômenos: um cavado próximo à costa, associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que favorece a intensificação das precipitações.
O que fazer durante o temporal?
Entre os bairros onde mais choveu estão Liberdade, com 122,2 mm; Boa Vista de São Caetano, com 116,8 mm; e Pau Miúdo, com 109,8 mm.
A previsão entre esta segunda (30) e terça-feira (31) é de pancadas de chuva, intercaladas com períodos de sol.
A Defesa Civil também enviou alertas por SMS à população informando a mudança de nível. As equipes seguem de plantão 24 horas e, em caso de emergência, podem ser acionadas pelo telefone 199.