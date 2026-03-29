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Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 20:05

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 203 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para o acumulado de chuvas durante esta segunda-feira (30). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59. 

Os municípios afetados estão localizados nas regiões nordeste, centro-norte, centro-sul, sul, metropolitana de Salvador e no Vale São-Franciscano da Bahia.

Veja a lista de cidades em alerta amarelo

Veja a lista de todas as cidades por Reprodução
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O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia.

Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas.

Tags:

Chuva Bahia Inmet Alerta

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