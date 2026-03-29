OUTONO

Chuvas e céu nublado marcam o tempo em Salvador nesta semana; veja a previsão

Previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para a quarta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:08

Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A cacau começou a cair, e, ao longo da próxima semana, o soteropolitano ainda vai precisar manter o guarda-chuva na bolsa de uso diário. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 29 °C, desta segunda-feira (30) até o próximo domingo (5), com momentos de céu nublado, chuva rápida, pancadas de chuva e trovoadas.

Nesta segunda-feira (30), a previsão indica sol com algumas nuvens ao longo do dia. As chances de chuva chegam a 91%, com precipitações rápidas durante manhã e tarde e também à noite. A temperatura varia entre 22 °C e 29 °C.

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Na terça-feira (31), a temperatura permanece a mesma, com possibilidade de chuvas rápidas ao longo de todo o dia. A madrugada da segunda e da terça serão marcadas por chuvas durante a madrugada.

A quarta-feira (1º) começa com pancadas de chuva e trovoadas durante a madrugada. A previsão é de que a chuva continue pela manhã e diminua à tarde, quando o céu deve permanecer nublado. À noite, o tempo fica firme.

Na quinta-feira (2), o sol aparece entre algumas nuvens, seguido de chuva passageira. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 °C e 28 °C.

A variação de temperatura se mantém na sexta-feira (3), que terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens.