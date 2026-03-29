Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuvas e céu nublado marcam o tempo em Salvador nesta semana; veja a previsão

Previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para a quarta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:08

Chuva
Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A cacau começou a cair, e, ao longo da próxima semana, o soteropolitano ainda vai precisar manter o guarda-chuva na bolsa de uso diário. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 29 °C, desta segunda-feira (30) até o próximo domingo (5), com momentos de céu nublado, chuva rápida, pancadas de chuva e trovoadas.

Nesta segunda-feira (30), a previsão indica sol com algumas nuvens ao longo do dia. As chances de chuva chegam a 91%, com precipitações rápidas durante manhã e tarde e também à noite. A temperatura varia entre 22 °C e 29 °C.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Na terça-feira (31), a temperatura permanece a mesma, com possibilidade de chuvas rápidas ao longo de todo o dia. A madrugada da segunda e da terça serão marcadas por chuvas durante a madrugada.

A quarta-feira (1º) começa com pancadas de chuva e trovoadas durante a madrugada. A previsão é de que a chuva continue pela manhã e diminua à tarde, quando o céu deve permanecer nublado. À noite, o tempo fica firme.

Na quinta-feira (2), o sol aparece entre algumas nuvens, seguido de chuva passageira. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 °C e 28 °C.

A variação de temperatura se mantém na sexta-feira (3), que terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens.

O fim de semana começa com 91% de chance de chuva no sábado (4), com precipitações rápidas ao longo do dia e à noite. Já no domingo (5), o tempo será marcado por muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite.

Mais recentes

Imagem - Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas
Imagem - Mulher morre após ser agredida por homem com um soco na Bahia

Mulher morre após ser agredida por homem com um soco na Bahia
Imagem - Duas pessoas são mortas a tiros durante cavalgada na Bahia; servidora pública está entre as vítimas

Duas pessoas são mortas a tiros durante cavalgada na Bahia; servidora pública está entre as vítimas

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas
01

Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Imagem - Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa
02

Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa

Imagem - Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens
03

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Imagem - Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador
04

Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador