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Nova lei autoriza entrada de animais de estimação em hospitais de Salvador

Liberação é para cães e gatos de pequeno e médio porte

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de março de 2026 às 07:04

Nova lei autoriza entrada de animais de estimação em hospitais de Salvador
Nova lei autoriza entrada de animais de estimação em hospitais de Salvador Crédito: Shutterstock

Pacientes internados em hospitais públicos e privados de Salvador agora podem receber visitas de animais de estimação. A medida foi autorizada pela Lei nº 9.956/2026, sancionada na última quarta-feira (25) pelo prefeito Bruno Reis.

Conforme a norma, fica permitida a entrada de animais de pequeno e médio porte para visitação, mas a legislação estabelece uma série de exigências para garantir a segurança sanitária.

Conheça alguns dos pets que estarão em evento de adoção neste sábado (22)

Golda tem três anos, é castrado e está vacinado e desparasitado por Divulgação
Thor tem cinco meses por Divulgação
Elza tem 2 anos, é castrada e está desaparasitada por Divulgação
Maria tem dois meses e é fêmea por Divulgação
Evento de adoção será neste sábado (22), no Parque Shopping Bahia por Divulgação
Chico, 1 ano, desparasitado e castrado por Divulgação
O gatinho José estará no evento de adoção por Divulgação
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Golda tem três anos, é castrado e está vacinado e desparasitado por Divulgação

“O animal deverá estar com o seu cartão de vacinação atualizado, […] higienizado e com laudo veterinário atestando a sua boa condição de saúde”, prevê o texto, de autoria da vereadora Marcelle Moraes.

Também será obrigatória a autorização da comissão de infectologia da unidade hospitalar. Além disso, os pets devem ser transportados em caixas adequadas ou, no caso de cães e gatos, conduzidos com coleira e guia, podendo ser exigido o uso de focinheira.

A lei determina ainda que cada hospital será responsável por definir regras próprias para a visitação, como horários, duração e local. A entrada do animal dependerá da autorização do médico responsável pelo paciente e deverá ser previamente agendada.

As visitas dos animais deverão ser agendadas previamente na administração do hospital, estabelece a norma. A medida já está em vigor.

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

Tags:

Pet

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