Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos

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Maiara Baloni
Publicado em 28 de março de 2026 às 16:12
Com foco em tecnologia e simplificação, o fisco prevê que 80% dos contribuintes recebam seus valores já nos dois primeiros meses do cronograma. O uso da declaração pré-preenchida e do PIX seguem como critérios determinantes para a antecipação.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
Os contribuintes brasileiros que aguardam a restituição do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, encontrarão um processo mais ágil neste ciclo. A Receita Federal confirmou uma reestruturação estratégica no calendário de repasses, reduzindo o número de lotes tradicionais para apenas quatro etapas. A medida visa otimizar o fluxo de caixa das famílias e reduzir o tempo de espera para quem mantém as obrigações fiscais em dia.
Diferente dos anos anteriores, em que o cronograma se estendia até o final do terceiro trimestre, os pagamentos de 2026 serão concentrados entre os meses de maio e agosto. O prazo para a entrega da declaração começa em 23 de março e se estende até o dia 29 de maio, data que também marca o pagamento do primeiro lote de restituição. A expectativa do órgão federal é de que o processamento digital alcance uma eficiência inédita, liberando a vasta maioria dos valores logo nas duas primeiras datas.
As datas oficiais de pagamento são:
Para que o contribuinte seja contemplado precocemente, no entanto, é fundamental que a transmissão dos dados ocorra sem inconsistências, uma vez que qualquer divergência retém o CPF na malha fina e suspende o pagamento até a devida regularização.
A ordem de recebimento respeita, primordialmente, as prioridades legais. No topo da lista figuram os idosos acima de 80 anos, seguidos por contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou moléstia grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. Após o atendimento desses grupos, a Receita adota critérios de inovação tecnológica para definir a fila.
Atualmente, a utilização da declaração pré-preenchida e a opção pelo recebimento via PIX, exclusivamente com a chave CPF, funcionam como um passaporte para a antecipação. Estes métodos permitem que o sistema valide as informações de forma automatizada e segura, reduzindo a margem de erro humano e garantindo que o contribuinte entre na fila de prioridade logo após os grupos preferenciais por lei.
Apesar da aceleração do sistema, a velocidade da restituição depende diretamente da qualidade do preenchimento. Erros comuns, como a omissão de rendimentos de dependentes ou a inclusão de despesas médicas sem a devida comprovação documental, são os principais vilões que arrastam o processo para os lotes residuais. É recomendável que o declarante tenha em mãos todos os informes de rendimentos de empresas, bancos e corretoras, além do recibo da declaração anterior.
Para garantir a presença nos primeiros lotes, especialistas orientam que o envio seja feito até o dia 10 de maio. Após a transmissão, o cidadão deve monitorar o status da declaração no portal e-CAC ou pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda". Caso o sistema aponte alguma pendência, a retificação imediata evita que o pagamento fique retido por meses, permitindo que o contribuinte retorne à fila de processamento assim que a correção for validada.