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Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos

80% recebem até junho com prioridade para pré-preenchida e Pix; entrega vai até 29 de maio

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 28 de março de 2026 às 16:12

Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição.
Erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. Crédito: Foto: Adobe Stock

Com foco em tecnologia e simplificação, o fisco prevê que 80% dos contribuintes recebam seus valores já nos dois primeiros meses do cronograma. O uso da declaração pré-preenchida e do PIX seguem como critérios determinantes para a antecipação.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Os contribuintes brasileiros que aguardam a restituição do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, encontrarão um processo mais ágil neste ciclo. A Receita Federal confirmou uma reestruturação estratégica no calendário de repasses, reduzindo o número de lotes tradicionais para apenas quatro etapas. A medida visa otimizar o fluxo de caixa das famílias e reduzir o tempo de espera para quem mantém as obrigações fiscais em dia.

Cronograma de desembolso e metas de eficiência

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Diferente dos anos anteriores, em que o cronograma se estendia até o final do terceiro trimestre, os pagamentos de 2026 serão concentrados entre os meses de maio e agosto. O prazo para a entrega da declaração começa em 23 de março e se estende até o dia 29 de maio, data que também marca o pagamento do primeiro lote de restituição. A expectativa do órgão federal é de que o processamento digital alcance uma eficiência inédita, liberando a vasta maioria dos valores logo nas duas primeiras datas.

As datas oficiais de pagamento são:

  • 1º lote: 29 de maio de 2026
  • 2º lote: 30 de junho de 2026
  • 3º lote: 31 de julho de 2026
  • 4º lote: 28 de agosto de 2026

Para que o contribuinte seja contemplado precocemente, no entanto, é fundamental que a transmissão dos dados ocorra sem inconsistências, uma vez que qualquer divergência retém o CPF na malha fina e suspende o pagamento até a devida regularização.

Critérios de prioridade e ferramentas digitais

A ordem de recebimento respeita, primordialmente, as prioridades legais. No topo da lista figuram os idosos acima de 80 anos, seguidos por contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou moléstia grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. Após o atendimento desses grupos, a Receita adota critérios de inovação tecnológica para definir a fila.

Atualmente, a utilização da declaração pré-preenchida e a opção pelo recebimento via PIX, exclusivamente com a chave CPF, funcionam como um passaporte para a antecipação. Estes métodos permitem que o sistema valide as informações de forma automatizada e segura, reduzindo a margem de erro humano e garantindo que o contribuinte entre na fila de prioridade logo após os grupos preferenciais por lei.

Como evitar atrasos e retenções na malha fina

Apesar da aceleração do sistema, a velocidade da restituição depende diretamente da qualidade do preenchimento. Erros comuns, como a omissão de rendimentos de dependentes ou a inclusão de despesas médicas sem a devida comprovação documental, são os principais vilões que arrastam o processo para os lotes residuais. É recomendável que o declarante tenha em mãos todos os informes de rendimentos de empresas, bancos e corretoras, além do recibo da declaração anterior.

Para garantir a presença nos primeiros lotes, especialistas orientam que o envio seja feito até o dia 10 de maio. Após a transmissão, o cidadão deve monitorar o status da declaração no portal e-CAC ou pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda". Caso o sistema aponte alguma pendência, a retificação imediata evita que o pagamento fique retido por meses, permitindo que o contribuinte retorne à fila de processamento assim que a correção for validada.

Tags:

Economia Imposto de Renda Receita Federal

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