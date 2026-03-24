ECONOMIA

Salário mínimo 2026: quanto você recebe de verdade e o que muda no seu bolso

Novo valor de R$ 1.621 altera INSS, FGTS, PIS e seguro-desemprego; veja o impacto real no salário líquido e nas contas do mês

Maiara Baloni

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:36

Salário mínimo 2026 confirmado em R$ 1.621 Crédito: CANVA

O novo salário mínimo de R$1.621 já é realidade no bolso dos brasileiros em 2026. O reajuste de 6,79% (um aumento nominal de R$103) foi calculado com base na política de valorização que soma a inflação (INPC de 3,9%) ao crescimento do PIB de dois anos anteriores.

Salário mínimo 2026 confirmado em R$ 1.621 1 de 10

Embora o índice represente um ganho real, ou seja, acima da inflação oficial, o impacto desse novo valor se distribui de formas diferentes entre quem recebe, quem paga e quem consome.

O impacto no contracheque do trabalhador CLT

Para quem trabalha com carteira assinada, o valor de R$1.621 é a base bruta. Na prática, após o desconto de 7,5% do INSS, o trabalhador recebe R$1.499,42 líquidos. Este aumento reflete diretamente em outros direitos:

FGTS: o depósito mensal feito pela empresa sobe para R$129,68.

o depósito mensal feito pela empresa sobe para R$129,68. Seguro-Desemprego e PIS: o piso desses benefícios passa a acompanhar o novo valor de R$1.621.

o piso desses benefícios passa a acompanhar o novo valor de R$1.621. Margem consignada: com o salário maior, o limite para empréstimos também sobe, permitindo que aposentados e trabalhadores comprometam até R$567,35 mensais com parcelas.

O mercado e o efeito no consumo

Economistas apontam que o aumento injeta bilhões de reais na economia. Esse dinheiro circula rapidamente, especialmente no varejo, já que famílias de baixa renda tendem a gastar o reajuste imediatamente em itens básicos.

No entanto, o mercado de trabalho também sente o peso do reajuste. Para o pequeno empresário, o aumento eleva os custos de contratação (13º, férias e FGTS). O desafio é absorver esse custo sem repassá-lo integralmente aos preços, o que geraria pressão inflacionária e reduziria o benefício real do aumento.

A discrepância para quem ganha acima do mínimo

Um ponto de atenção em 2026 é a situação de quem recebe aposentadorias ou salários acima do piso nacional. Como esses valores são reajustados apenas pelo INPC (3,9%), eles sofrem um achatamento real de cerca de 2,89% em comparação ao ganho dado ao salário mínimo. Esse cenário faz com que o poder de compra de quem ganha dois ou três salários mínimos se aproxime cada vez mais do valor do piso.

Reajuste vs. custo de vida

Apesar do ganho acima da inflação, o desafio da população continua sendo o custo dos itens essenciais. Enquanto o salário mínimo atual compra apenas cerca de 46% da cesta básica familiar ideal (estimada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em R$7.067), as famílias precisam de pelo menos 2,2 salários mínimos apenas para o básico, evidenciando que o ganho real é rapidamente corroído por despesas fixas aceleradas.