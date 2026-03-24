Salário mínimo 2026: quanto você recebe de verdade e o que muda no seu bolso

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Maiara Baloni
Publicado em 24 de março de 2026 às 15:36
O novo salário mínimo de R$1.621 já é realidade no bolso dos brasileiros em 2026. O reajuste de 6,79% (um aumento nominal de R$103) foi calculado com base na política de valorização que soma a inflação (INPC de 3,9%) ao crescimento do PIB de dois anos anteriores.
Salário mínimo 2026 confirmado em R$ 1.621
Embora o índice represente um ganho real, ou seja, acima da inflação oficial, o impacto desse novo valor se distribui de formas diferentes entre quem recebe, quem paga e quem consome.
Para quem trabalha com carteira assinada, o valor de R$1.621 é a base bruta. Na prática, após o desconto de 7,5% do INSS, o trabalhador recebe R$1.499,42 líquidos. Este aumento reflete diretamente em outros direitos:
Economistas apontam que o aumento injeta bilhões de reais na economia. Esse dinheiro circula rapidamente, especialmente no varejo, já que famílias de baixa renda tendem a gastar o reajuste imediatamente em itens básicos.
No entanto, o mercado de trabalho também sente o peso do reajuste. Para o pequeno empresário, o aumento eleva os custos de contratação (13º, férias e FGTS). O desafio é absorver esse custo sem repassá-lo integralmente aos preços, o que geraria pressão inflacionária e reduziria o benefício real do aumento.
Um ponto de atenção em 2026 é a situação de quem recebe aposentadorias ou salários acima do piso nacional. Como esses valores são reajustados apenas pelo INPC (3,9%), eles sofrem um achatamento real de cerca de 2,89% em comparação ao ganho dado ao salário mínimo. Esse cenário faz com que o poder de compra de quem ganha dois ou três salários mínimos se aproxime cada vez mais do valor do piso.
Apesar do ganho acima da inflação, o desafio da população continua sendo o custo dos itens essenciais. Enquanto o salário mínimo atual compra apenas cerca de 46% da cesta básica familiar ideal (estimada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em R$7.067), as famílias precisam de pelo menos 2,2 salários mínimos apenas para o básico, evidenciando que o ganho real é rapidamente corroído por despesas fixas aceleradas.
Dados da Serasa mostram que a média nacional do custo de vida é de R$3.520 mensais, mais que o dobro do salário mínimo. Assim, o cenário de 2026 exige planejamento, se por um lado o mínimo compra um pouco mais, por outro, os custos fixos continuam pressionando o teto dos gastos domésticos.