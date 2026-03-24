ECONOMIA

Plano de saúde ficou mais caro em 2026 e veja quando manter ou cancelar

Entenda por que as mensalidades sobem acima da inflação e como trocar de plano ou reduzir custos na prática

Maiara Baloni

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:56

O plano de saúde ficou mais caro Crédito: Nudphon/Adobe Stock

O boleto do plano de saúde tornou-se um dos itens mais sensíveis do orçamento doméstico em 2026. O que antes era uma despesa automática agora passa por uma revisão rigorosa nas mesas das famílias brasileiras. Com reajustes que podem superar a inflação oficial, especialmente nos planos coletivos, manter a assistência privada deixou de ser uma escolha simples para se tornar uma decisão financeira estratégica.



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Os números explicam a cautela. Enquanto o teto da ANS para planos individuais foi definido acima da inflação oficial no período de 2025/2026, os planos coletivos e por adesão seguem sem um limite oficial, registrando em alguns casos altas de dois dígitos. Na prática, o consumidor está pagando mais caro para manter exatamente a mesma cobertura de anos anteriores.



O impacto real no bolso

Especialistas em finanças pessoais apontam que o plano de saúde começa a comprometer a estabilidade da família quando ultrapassa 15% da renda mensal. Para quem tem mais de 60 anos ou possui dependentes com doenças crônicas, esse percentual pode dobrar, forçando cortes em áreas essenciais como educação ou reserva de emergência. É o que economistas chamam de "gasto medicalizado": a renda é drenada para garantir um atendimento que, muitas vezes, é pouco utilizado no dia a dia, mas serve como seguro para grandes imprevistos.

Essa pressão financeira tem gerado um movimento de revisão de contratos. Um erro recorrente é pagar por serviços que não se encaixam no perfil de uso. Planos com rede nacional, cobertura odontológica premium ou internação em quarto privativo encarecem a conta sem necessariamente trazer benefícios proporcionais para quem utiliza apenas consultas de rotina e exames básicos.



Alternativas e o novo papel da autogestão

Diante das altas, o modelo de autogestão voltou a ganhar espaço no mercado. Regulados pela ANS, esses planos, geridos por associações, sindicatos ou grupos de servidores, operam com foco no equilíbrio financeiro do fundo, e não na distribuição de lucro. Como o objetivo não é o dividendo para acionistas, mas a sustentabilidade do sistema, as mensalidades podem ser mais baixas e os reajustes mais previsíveis, a depender do perfil do grupo. Para empresas e profissionais com acesso a essas entidades, migrar para esses modelos tem se tornado uma alternativa para manter a assistência privada.



Outra ferramenta de controle de custos é a coparticipação. Ao aceitar pagar uma taxa sobre parte dos procedimentos realizados, o usuário pode reduzir o valor fixo mensal, a depender do contrato. A estratégia funciona bem para quem tem saúde estável e usa o plano de forma consciente. No entanto, para pacientes que demandam terapias contínuas ou exames frequentes, a conta pode ficar mais alta no final do mês, exigindo um cálculo prévio detalhado.



O veredito: quando o plano ainda vale a pena

A decisão de cancelar o convênio em 2026 exige uma análise fria de risco. Para quem tem mais de 50 anos ou doenças crônicas, a saída é arriscada: uma única internação pode gerar custos elevados, muitas vezes superiores à capacidade de pagamento imediato de uma família. Nesses casos, uma alternativa é migrar para planos com cobertura hospitalar ou com coparticipação, o que pode reduzir o valor mensal, a depender do contrato, sem abrir mão da proteção contra despesas de alto custo.

