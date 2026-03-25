CRIME

Mãe e padrasto são presos por estupro de criança no interior da Bahia

Vítima tem 12 anos

Millena Marques

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:18

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem e uma mulher investigados pelo crime de estupro de vulnerável foram presos preventivamente na terça-feira (24), durante ação realizada por equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Euclides da Cunha). Eles são mãe e padrasto da vítima.

Os suspeitos foram presos nos municípios de Quijingue e Euclides da Cunha. As investigações apontam que os dois praticavam atos libidinosos contra a criança, atualmente com 12 anos, desde os de 10 anos de idade.

As diligências que resultaram na localização dos suspeitos, de 34 e 43 anos, integram as ações da Operação Héstia, deflagrada pela Polícia Civil para combater crimes de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes.