ELEIÇÃO

TRE-BA vai enviar mensagens pelo WhatsApp para eleitores que não coletaram a biometria

Conteúdo será divulgado pelo canal oficial do Eleitoral baiano no WhatsApp (71) 3373-7000

Millena Marques

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:55

TRE-BA Crédito: TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai enviar mensagem de texto aos eleitores do estado que ainda não realizaram a coleta biométrica a partir desta quarta-feira (25). O conteúdo será divulgado pelo canal oficial do Eleitoral baiano no WhatsApp através do número (71) 3373-7000.

Para regularizar a situação, os eleitores devem comparecer a um cartório eleitoral ou posto de atendimento do Tribunal até o dia 6 de maio, munidos de documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há no máximo três meses. O procedimento inclui o registro das digitais, da assinatura e da fotografia do cidadão.

Os postos da Justiça Eleitoral estão distribuídos em toda a Bahia, e os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no portal do TRE-BA, tanto para unidades na capital quanto no interior.

Segundo dados do Portal de Business Intelligence do Tribunal, 650.303 eleitores ainda não realizaram a biometria no estado. Em Salvador, o número chega a 108.590. Na sequência, aparecem Feira de Santana, com 27.319 pendências, Vitória da Conquista, com 16.551, e Camaçari, com 12.498 eleitores sem cadastro biométrico.

A partir do dia 7 de maio, os serviços relacionados ao cadastro eleitoral, incluindo a coleta biométrica, serão suspensos. A medida segue a legislação eleitoral, que determina a interrupção dessas atividades para organização do pleito. O prazo se encerra 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, conforme o artigo 91 da Lei nº 9.504/1997.