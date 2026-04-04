TEMPORAL

Bombeiros buscam por mulher desaparecida após carro cair em córrego durante chuva

Por causa do volume elevado da chuva, a condutora perdeu o controle do veículo, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre, e o automóvel foi arrastado pela correnteza

Agência Brasil

Publicado em 4 de abril de 2026 às 13:10

Diarista desapareceu após carro cair em córrego Crédito: Divulgação/Defesa Civil de São Paulo

Os bombeiros retomaram na manhã deste sábado (4) as buscas por uma mulher que desapareceu após seu carro cair no Córrego do Enxofre, em Piracicaba, no interior paulista, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na última quinta-feira (2). Segundo a Defesa Civil, a cidade chegou a registrar 75 milímetros de chuva naquele dia. Por causa do volume elevado, a condutora perdeu o controle do veículo, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre, com o automóvel arrastado pela correnteza.

Nessa sexta-feira (3) foram registradas chuvas fortes em algumas cidades do estado de São Paulo. Em Franca, o alto volume de precipitação pluviométrica provocou a queda de um muro de arrimo nos fundos de um imóvel localizado no Jardim Aeroporto. De acordo com os Bombeiros, a estrutura colapsou e atingiu parte dos cômodos de uma residência, sendo necessária a retirada dos moradores. A família ficou desalojada e foi encaminhada para a casa de parentes. Não houve vítimas.

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