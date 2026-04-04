BRASIL

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado (4)

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 14:11

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.992 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.

Vencedores da Mega-Sena 1 de 5