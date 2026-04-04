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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado (4)

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 14:11

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.992 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
1 de 5
Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, por meio do portal Loterias Caixa. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

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Mega-sena

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