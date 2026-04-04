Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado (4)

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Millena Marques
Publicado em 4 de abril de 2026 às 14:11
As seis dezenas do concurso 2.992 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 10 milhões.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.
Vencedores da Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, por meio do portal Loterias Caixa. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.