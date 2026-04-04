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Elefante-marinho é encontrado morto e partido ao meio no litoral do nordeste

Especialistas investigam se morte foi causada por predadores ou ação humana

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 12:59

Elefante-marinho chegou a ser batizado de Leôncio, após enquete do Instituto Biota Crédito: Reprodução/TV Asa Branca Alagoas

O elefante-marinho-do-sul conhecido como “Leôncio”, que vinha sendo monitorado no litoral alagoano desde o início de março, foi encontrado morto. O corpo do animal estava partido ao meio e foi localizado no povoado Lagoa Azeda, em Jequiá da Praia, no litoral sul do estado. A confirmação da identidade da espécie foi feita pelo Instituto Biota de Conservação. As informações foram divulgadas pelo G1.

De acordo com os biólogos do instituto, o animal não era avistado desde a última sexta-feira (27). O estado em que o corpo foi encontrado levanta diferentes hipóteses para a causa da morte, havendo possibilidade de causas naturais ou ataque externo. Entre as probabilidades estão o ataque de predadores de grande porte, como orcas ou tubarões-brancos, ou a ação humana direta.

Uma equipe técnica realizará a necropsia para tentar identificar as causas. No entanto, o Instituto Biota ressaltou que o avançado estado de decomposição da carcaça pode dificultar a precisão dos exames laboratoriais. O monitoramento do animal era constante devido à sua presença incomum em águas alagoanas e ao comportamento errático registrado nas últimas semanas.

Leôncio tornou-se uma figura popular na região após aparecer na Barra de Santo Antônio no dia 11 de março. O elefante-marinho-do-sul percorreu diversas praias do estado e recebeu seu nome através de uma enquete realizada nas redes sociais do Instituto Biota. Durante sua passagem, o órgão emitiu diversos alertas para que banhistas mantivessem distância e não interferissem no descanso do animal.

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Tags:

Morto Animal Meio Ambiente Alagoas

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