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Ex-integrante do Baralho do Crime é morto em confronto com a polícia em Mata de São João

"Pretinho", como era conhecido, foi encontrado junto a um grupo de homens armados

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:50

Rogério Reis dos Santos, conhecido como
Rogério Reis dos Santos, conhecido como "Pretinho" ou "Ró" chegou ocupar a carta 7 de Espadas Crédito: Divulgação/SSP

Um ex-integrante do Baralho do Crime foi morto, nesta segunda-feira (6), na cidade de Mata de São João, no litoral Norte do estado. Rogério Reis dos Santos, conhecido como "Pretinho" ou "Ró" chegou ocupar a carta 7 de Espadas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi morto durante um confronto com policiais. Os agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar estavam em ação de combate ao crime organizado quando localizaram um grupo de homens armados.

Ao tentar efetuar as prisões, teve início o confronto. Com "Pretinho" foram apreendidas arma de fogo, munições e drogas.

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Tags:

Carta Morto Baralho do Crime Mata de são João

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