OBRA

Aeroporto de Barreiras terá novo terminal de passageiros

Aviso de licitação da obra foi publicado no Diário Oficial, nesta quinta-feira (1º)

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 11:48

Aeroporto de Barreiras Crédito: Divulgação/GOVBA

O Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras, terá um novo terminal de passageiros. O aviso de licitação da obra, a ser realizada através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (1º). Ao todo, serão investidos R$ 25 milhões na obra.

O terminal de passageiros será construído em uma nova área patrimonial com 2.200 m², aproximadamente quatro vezes maior em relação ao tamanho do atual que é de 600 m². O espaço terá capacidade de receber até 300 passageiros por hora em horário de pico. A área de embarque terá 272,9 m² e de desembarque terá 222,4 m². Também haverá o aumento do número da oferta de vagas para veículos.

Considerado o equipamento aeroviário mais importante do oeste baiano, o aeroporto em Barreiras tem a quarta maior movimentação total de passageiros entre os aeroportos regionais do estado, e recebeu 86 mil pessoas no ano passado, segundo a Concessionária São Francisco Aeroportos. A próxima etapa da licitação será a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas, em 01 de novembro de 2024.