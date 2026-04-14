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Casal de religiosos briga com mulher por usar roupa de academia no meio da rua no interior do estado

Pregadores teriam dito que mulher teria “espírito de pomba gira”

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:31

Mulher estava fazendo exercicios quando se tornou alvo de falas dos pregadores Crédito: Redes Sociais

Uma discussão entre um casal de pregadores religiosos e uma mulher que praticava atividades físicas mobilizou o centro de Santo Antônio de Jesus, no Rêconcavo baiano, na manhã desta segunda-feira (13). O desentendimento, motivado por comentários sobre as vestimentas da mulher, foi registrado em vídeo por pedestres e ganhou destaque nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, a mulher relatou em seu perfil no Instagram que foi alvo de ataques verbais enquanto corria. Segundo o depoimento, um dos pregadores afirmou que ela estaria com "espírito de pomba gira" e que "iria queimar no inferno" devido ao uso de roupas de academia, orientando-a a comprar trajes que classificou como "decentes".

“Tentei ignorar, mas o pastor continuou no meu juízo dizendo que era o satanás ali. Teve uma hora que não deu para aguentar e eu tive que confrontar. Ele levantou a voz para mim e deu no que deu”, declarou a mulher. Nos vídeos da confusão, é possível ouvir populares defendendo o livre arbítrio da cidadã e pedindo que o casal "deixasse as pessoas em paz".

Na manhã desta terça-feira (14), o casal envolvido concedeu entrevista à Rádio Andaiá para apresentar sua versão do episódio. Os religiosos afirmaram que não tiveram a intenção de provocar ninguém e que estavam apenas "exercendo a fé e levando uma mensagem religiosa" no espaço público.

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Tags:

Bahia Bíblia Ataque Briga Cristo

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