CHAMOU DE DIABO

Casal de religiosos briga com mulher por usar roupa de academia no meio da rua no interior do estado

Pregadores teriam dito que mulher teria “espírito de pomba gira”

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:31

Mulher estava fazendo exercicios quando se tornou alvo de falas dos pregadores Crédito: Redes Sociais

Uma discussão entre um casal de pregadores religiosos e uma mulher que praticava atividades físicas mobilizou o centro de Santo Antônio de Jesus, no Rêconcavo baiano, na manhã desta segunda-feira (13). O desentendimento, motivado por comentários sobre as vestimentas da mulher, foi registrado em vídeo por pedestres e ganhou destaque nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, a mulher relatou em seu perfil no Instagram que foi alvo de ataques verbais enquanto corria. Segundo o depoimento, um dos pregadores afirmou que ela estaria com "espírito de pomba gira" e que "iria queimar no inferno" devido ao uso de roupas de academia, orientando-a a comprar trajes que classificou como "decentes".

“Tentei ignorar, mas o pastor continuou no meu juízo dizendo que era o satanás ali. Teve uma hora que não deu para aguentar e eu tive que confrontar. Ele levantou a voz para mim e deu no que deu”, declarou a mulher. Nos vídeos da confusão, é possível ouvir populares defendendo o livre arbítrio da cidadã e pedindo que o casal "deixasse as pessoas em paz".