Recôncavo e litoral seguem sob risco de alagamentos e deslizamentos, alerta Inema

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:40
O Recôncavo e o litoral da Bahia seguem em estado de atenção nas próximas 24 horas, conforme alerta meteorológico emitido nesta terça-feira (14) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A combinação de elevada umidade e solo encharcado amplia o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
Segundo o Inema, as chuvas continuam de forma isolada no interior do estado, enquanto se concentram com maior regularidade na faixa litorânea do Recôncavo. Nessa porção do território, a influência marítima mantém a atmosfera carregada de umidade, criando condições para a continuidade das precipitações.
Um dos fatores que mais preocupa é a condição atual do solo, segundo alerta divulgado pelo Inema. "Após sucessivos dias de chuva, o terreno apresenta alto grau de saturação, o que reduz significativamente sua capacidade de absorver novos volumes de água. Na prática, isso significa que mesmo episódios menos intensos podem desencadear transtornos, sobretudo em áreas urbanas densamente ocupadas e em encostas com histórico de instabilidade", pontua.
Dia de chuva em Salvador
Além da capital, Salvador, o alerta abrange municípios do Recôncavo Norte e da Região Metropolitana (RMS), como Dias d’Ávila, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Mata de São João e Simões Filho. Também estão incluídas localidades como Entre Rios, Esplanada, Conde, Pojuca, Rio Real e São Sebastião do Passé, além de municípios como Acajutiba, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Crisópolis, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Sátiro Dias, Teodoro Sampaio e Terra Nova.
O sistema de monitoramento adotado pelo Inema organiza as condições meteorológicas em três níveis de criticidade: atenção, alerta e alerta máximo. No estágio de atenção, em vigor neste momento, enquadram-se regiões com registro recente de chuvas e previsão de continuidade, com potencial para impactos localizados, especialmente em áreas mais vulneráveis.
O nível de alerta é acionado quando há acumulados significativos em até 48 horas, acompanhados da elevação dos níveis dos rios e maior probabilidade de agravamento do cenário, incluindo episódios de chuva intensa e rajadas de vento. Já o alerta máximo corresponde a situações mais críticas, com acumulados elevados em 72 horas, registros de ocorrências e risco de continuidade de eventos severos.