BAHIA

Recôncavo e litoral seguem sob risco de alagamentos e deslizamentos, alerta Inema

Veja a lista de cidades afetadas

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:40

Condição atual do solo é preocupante, diz Inema Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Recôncavo e o litoral da Bahia seguem em estado de atenção nas próximas 24 horas, conforme alerta meteorológico emitido nesta terça-feira (14) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A combinação de elevada umidade e solo encharcado amplia o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Segundo o Inema, as chuvas continuam de forma isolada no interior do estado, enquanto se concentram com maior regularidade na faixa litorânea do Recôncavo. Nessa porção do território, a influência marítima mantém a atmosfera carregada de umidade, criando condições para a continuidade das precipitações.

Um dos fatores que mais preocupa é a condição atual do solo, segundo alerta divulgado pelo Inema. "Após sucessivos dias de chuva, o terreno apresenta alto grau de saturação, o que reduz significativamente sua capacidade de absorver novos volumes de água. Na prática, isso significa que mesmo episódios menos intensos podem desencadear transtornos, sobretudo em áreas urbanas densamente ocupadas e em encostas com histórico de instabilidade", pontua.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

Além da capital, Salvador, o alerta abrange municípios do Recôncavo Norte e da Região Metropolitana (RMS), como Dias d’Ávila, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Mata de São João e Simões Filho. Também estão incluídas localidades como Entre Rios, Esplanada, Conde, Pojuca, Rio Real e São Sebastião do Passé, além de municípios como Acajutiba, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Crisópolis, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Sátiro Dias, Teodoro Sampaio e Terra Nova.

O sistema de monitoramento adotado pelo Inema organiza as condições meteorológicas em três níveis de criticidade: atenção, alerta e alerta máximo. No estágio de atenção, em vigor neste momento, enquadram-se regiões com registro recente de chuvas e previsão de continuidade, com potencial para impactos localizados, especialmente em áreas mais vulneráveis.