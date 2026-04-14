ATENÇÃO

Inmet emite novo alerta amarelo com chuvas intensas para Salvador e 151 cidades da Bahia

Aviso é de perigo potencial e vale durante toda esta terça-feira (14)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:21

Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em Salvador e outras 151 cidades da Bahia. O aviso começou às 0h01 desta terça-feira (14) e segue válido até as 23h59, podendo ser prorrogado. De acordo com o órgão, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar do volume de chuva, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, há possibilidade de impactos como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. O alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente em áreas com histórico de problemas de drenagem ou risco de deslizamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar qualquer sinal de alteração em encostas.

Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) 1 de 16

Entre as orientações do Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade e buscar abrigo seguro enquanto durarem as chuvas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção redobrada, especialmente em regiões mais vulneráveis aos efeitos das chuvas.