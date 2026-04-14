Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite novo alerta amarelo com chuvas intensas para Salvador e 151 cidades da Bahia

Aviso é de perigo potencial e vale durante toda esta terça-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:21

Chuva
Chuva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em Salvador e outras 151 cidades da Bahia. O aviso começou às 0h01 desta terça-feira (14) e segue válido até as 23h59, podendo ser prorrogado. De acordo com o órgão, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar do volume de chuva, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, há possibilidade de impactos como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. O alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente em áreas com histórico de problemas de drenagem ou risco de deslizamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar qualquer sinal de alteração em encostas.

Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14)

Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução
1 de 16
Veja cidades sob alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (14) por Reprodução

Entre as orientações do Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade e buscar abrigo seguro enquanto durarem as chuvas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção redobrada, especialmente em regiões mais vulneráveis aos efeitos das chuvas.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Leia mais

Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia

Imagem - Suspeito de matar e colocar jovens dentro de porta-malas é preso na Bahia

Suspeito de matar e colocar jovens dentro de porta-malas é preso na Bahia

Imagem - O que havia em carta deixada por jovem que desapareceu após sair em passeio com amiga em Porto Seguro?

O que havia em carta deixada por jovem que desapareceu após sair em passeio com amiga em Porto Seguro?

Tags:

Salvador Inmet Alerta Amarelo Chuvas Intensas Cidades Baianas

Mais recentes

Imagem - Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador

Com investimento de R$ 20 mi, nova escola para 1,1 mil alunos é inaugurada em Salvador
Imagem - Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos

Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos
Imagem - Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia

Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia