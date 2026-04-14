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Igreja do bispo Bruno Leonardo reúne jovens em congresso cristão gratuito em Salvador

Evento terá louvor, ministração e participação de nomes do cenário gospel no Shopping da Gente

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:17

Evento acontece no dia 21 Crédito: Divulgação

Salvador será sede de um encontros cristãos voltados à juventude. No dia 21 de abril, acontece a terceira edição do Congresso de Jovens e Adolescentes do Avivamento - “Identidade”, que deve reunir centenas de participantes em uma programação dedicada à fé, ao louvor e ao fortalecimento espiritual.

Organizado pela Igreja Batista Avivamento Mundial, liderada pelo bispo Bruno Leonardo, o evento está marcado para começar às 15h, no Shopping da Gente, na Avenida ACM. A participação é gratuita.

Bispo Bruno Leonardo 1 de 13

Com o tema “Identidade”, o congresso pretende incentivar jovens e adolescentes a aprofundarem sua vida espiritual e refletirem sobre propósito e direcionamento em Deus. A proposta é promover uma tarde de comunhão, adoração e transformação.

A programação inclui participações de nomes conhecidos do meio gospel, como Wagner Tavares, Jessé Alcântara, Lucas Motta, Theo Rubia, Sued Silva, Daniel Dennis e Isabela Argolo, que conduzirão momentos de louvor, palavra e ministração ao longo do encontro.

Segundo o líder dos jovens, Lucas Motta, a expectativa é que o evento tenha impacto significativo na vida dos participantes. “Estamos preparando um ambiente onde cada jovem possa se reconhecer em Deus, entender sua identidade e sair transformado. A nossa oração é que essa seja uma tarde que marque o início de uma nova história na vida de muitos.”

A iniciativa reforça o compromisso da igreja com a formação espiritual da juventude, oferecendo orientação, valores e incentivo à fé para jovens de diferentes regiões da capital. A localização do evento também deve facilitar o acesso do público.

O 3º Congresso Identidade surge como uma oportunidade de viver uma tarde marcada por música, reflexão e conexão espiritual.

Evento liderado por Bruno Leonardo reúne jovens em congresso cristão gratuito em Salvador

3º Congresso de Jovens e Adolescentes do Avivamento – Identidade

Data: 21 de abril

Horário: a partir das 15h

Local: Shopping da Gente – Av. ACM (em frente ao metrô do Detran)