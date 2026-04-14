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Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos

Anúncio foi feito nas redes sociais nesta terça-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:36

Sorveteria fica localizada no bairro da Pituba
Sorveteria fica localizada no bairro da Pituba Crédito: Divulgação

A tradicional Sorveteria Amaralina, em Salvador, anunciou nesta terça-feira (14) o encerramento das atividades. O estabelecimento funcionava desde 1988 na rua Rio Grande do Sul, no bairro da Pituba. 

O estabelecimento anunciou o fechamento em um comunicado publicado nas redes sociais. "Hoje, escrevemos para comunicar o fechamento das nossas atividades. Encerrar este ciclo após 38 anos de tradição não é fácil, mas olhamos para trás com um orgulho imenso de cada taça servida, de cada sorriso de criança e de cada 'obrigado' que recebemos no balcão", disse.

Sorveteria Amaralina

Sorveteria Amaralina por Divulgação
Sorveteria Amaralina por Divulgação
Sorveteria Amaralina por Divulgação
Sorveteria Amaralina por Divulgação
Sorveteria fica localizada no bairro da Pituba por Divulgação
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Sorveteria Amaralina por Divulgação

O motivo do fechamento não foi divulgado pela empresa, que agradeceu aos clientes. "Desde 1988, a Sorveteria Amaralina tem sido mais do que um lugar para tomar sorvete artesanal. Fomos palco de primeiros encontros, celebrações em família, tardes ensolaradas de domingo e memórias que atravessaram gerações de soteropolitanos", acrescentou. 

"Nosso compromisso com a qualidade e o afeto nos trouxe até aqui, e é assim que queremos ser lembrados: como o sabor que fez parte da história de Salvador. Agradecemos a cada cliente, colaborador e parceiro que nos ajudou a construir essa trajetória gelada e feliz", finaliza o comunicado. 

Os clientes lamentaram o anúncio de fechamento nos comentários da publicação. "Ainda administrando essa ideia, mas sabemos que tudo tem seu propósito e a sorveteria Amaralina cumpriu o seu e muito mais. Sou suspeita, mas é inevitável não falar da qualidade,do sabor e da tradição desse lugar. Melhores memórias e histórias,dois episódios", disse uma cliente. 

Outras pessoas ressaltaram que a sorveteria fez parte da infância delas. "Fizestes parte da minha infância! Fui muito feliz ao sair do interior nas férias escolares e deliciar os sabores da Sorveteria Amaralina", escreveu outra cliente. "O melhor sorvete de Salvador desde sempre. Muitas memórias nesse lugar! O sorvete de coco verde surreal. Meus pais sempre frequentaram e adoravam o lugar! Vai deixar saudades", lamentou um frequentador. 

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