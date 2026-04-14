ENCERRAMENTO

Tradicional sorveteria de Salvador anuncia fechamento após 38 anos

Anúncio foi feito nas redes sociais nesta terça-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:36

Sorveteria fica localizada no bairro da Pituba Crédito: Divulgação

A tradicional Sorveteria Amaralina, em Salvador, anunciou nesta terça-feira (14) o encerramento das atividades. O estabelecimento funcionava desde 1988 na rua Rio Grande do Sul, no bairro da Pituba.

O estabelecimento anunciou o fechamento em um comunicado publicado nas redes sociais. "Hoje, escrevemos para comunicar o fechamento das nossas atividades. Encerrar este ciclo após 38 anos de tradição não é fácil, mas olhamos para trás com um orgulho imenso de cada taça servida, de cada sorriso de criança e de cada 'obrigado' que recebemos no balcão", disse.

Sorveteria Amaralina 1 de 5

O motivo do fechamento não foi divulgado pela empresa, que agradeceu aos clientes. "Desde 1988, a Sorveteria Amaralina tem sido mais do que um lugar para tomar sorvete artesanal. Fomos palco de primeiros encontros, celebrações em família, tardes ensolaradas de domingo e memórias que atravessaram gerações de soteropolitanos", acrescentou.

"Nosso compromisso com a qualidade e o afeto nos trouxe até aqui, e é assim que queremos ser lembrados: como o sabor que fez parte da história de Salvador. Agradecemos a cada cliente, colaborador e parceiro que nos ajudou a construir essa trajetória gelada e feliz", finaliza o comunicado.

Os clientes lamentaram o anúncio de fechamento nos comentários da publicação. "Ainda administrando essa ideia, mas sabemos que tudo tem seu propósito e a sorveteria Amaralina cumpriu o seu e muito mais. Sou suspeita, mas é inevitável não falar da qualidade,do sabor e da tradição desse lugar. Melhores memórias e histórias,dois episódios", disse uma cliente.