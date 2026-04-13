REGIÃO METROPOLITANA

Suspeito de matar e colocar jovens dentro de porta-malas é preso na Bahia

Ele foi detido durante uma ação policial na região do Polo Petroquímico, em Camaçari

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:52

Corpos foram localizados no bairro Santa Maria Crédito: Reprodução

Um homem de 20 anos, suspeito de participação na morte de dois jovens encontrados dentro de um porta-malas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso nesta segunda-feira (13). Ele foi detido durante uma ação policial na região do Polo Petroquímico.

Os corpos das vítimas, Thaylon da Silva de Sena, de 20 anos, e Hanna Brandão Miranda Coelho, de 16 anos, foram encontrados no interior de um veículo, no bairro Santa Maria, no dia 19 de março deste ano.

As investigações da 4ª Delegacia de Homicídios indicaram a participação de um grupo criminoso atuante no bairro Jardim Limoeiro.