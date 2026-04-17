SAÚDE

Primeiro bebê nascido na Maternidade Municipal inicia ciclo de cuidado

Laura nasceu poucas horas depois da inauguração da unidade de saúde

Millena Marques

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:31

Laura nasceu nesta sexta Crédito: Renata Casali/Divulgação

A sexta-feira (17) começou com um marco para a rede municipal de saúde de Salvador. A Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches entrou em operação com o nascimento de Laura, primeira bebê da unidade, simbolizando o início efetivo das atividades assistenciais no local.

Logo após o parto, a recém-nascida já iniciou os primeiros cuidados de saúde ainda na maternidade, recebendo as vacinas iniciais. O momento reforça a proposta de assistência integral do equipamento, que busca concentrar diferentes etapas do cuidado no mesmo espaço. O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, esteve presente para acompanhar o início do funcionamento, conhecer a bebê e observar de perto a dinâmica da equipe no primeiro dia.

Laura nasceu nesta sexta em Salvador 1 de 11

Nos braços da mãe, Gisele Santos, Laura foi acolhida e amamentada, recebendo atendimento de uma equipe multiprofissional. Ainda nas primeiras horas de vida, iniciou o calendário vacinal com as doses contra hepatite B e BCG, fundamentais para a prevenção de doenças graves. “Ver Laura nascer, ser acolhida, amamentada e já iniciar sua proteção dentro da própria maternidade mostra, na prática, o que esse equipamento representa. É um cuidado completo, que começa no nascimento e segue de forma integrada”, afirmou o secretário.

Durante a visita, Rodrigo Alves também conversou com outras gestantes atendidas na unidade. Entre elas está Tatiane Lima dos Santos, de 21 anos, moradora da Boca da Mata, que aguarda o nascimento do primeiro filho, José Gael, e já está sendo acompanhada pela equipe da maternidade.

No início da tarde, a unidade registrou o segundo parto. Íris nasceu filha de Fernanda Pereira Silva Santos, de 27 anos, moradora da Federação. Ela passou pelo trabalho de parto na ala PPP (pré-parto, parto e pós-parto), projetada para oferecer mais conforto e acolhimento às pacientes.

O ambiente conta com iluminação suave, música e recursos como a bola de pilates, utilizada para auxiliar na evolução do parto. A proposta é garantir mais bem-estar e protagonismo à mulher, dentro de um modelo que valoriza práticas voltadas ao parto humanizado e ao incentivo ao parto normal.

Segundo a coordenadora de enfermagem do centro obstétrico, Roberta Monteiro Sobreira, esse tipo de abordagem é parte central do serviço prestado na unidade. “Aqui, trabalhamos para que a mulher se sinta segura e acolhida em todas as etapas. Utilizamos métodos que auxiliam no processo natural do parto, respeitando o tempo de cada paciente e garantindo um acompanhamento contínuo, com suporte da equipe durante todo o período”, explicou.

Neste início de funcionamento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a porta de emergência obstétrica está recebendo, por demanda espontânea, principalmente gestantes em período expulsivo ou em situações com risco iminente de vida. Os demais atendimentos estão sendo organizados por meio de regulação, com encaminhamento feito pela Central Estadual de Regulação de Leitos.

A implantação da unidade ocorre de forma gradual, estratégia comum em grandes equipamentos de saúde para permitir a integração das equipes e o ajuste dos fluxos assistenciais com segurança. Ao final do processo, a maternidade deverá contar com 198 leitos, ampliando significativamente a capacidade de atendimento materno-infantil na capital.