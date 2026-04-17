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'Foi uma experiência maravilhosa', diz mãe após primeiro parto da maternidade municipal de Salvador

Laura nasceu na manhã desta sexta (17)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:00

Laura nasceu nesta sexta
Laura nasceu nesta sexta Crédito: Renata Casali/Divulgação

Às 5h07 desta sexta-feira (17), um sopro de vida tomou conta da primeira maternidade da rede municipal de Salvador. O choro da pequena Laura marcou o início das atividades da Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, na Federação, entregue pela prefeitura menos de um dia antes.

Laura nasceu de parto normal, saudável, e permaneceu em contato com a mãe desde os primeiros minutos de vida, sendo amamentada ainda na sala de parto.

Laura nasceu nesta sexta em Salvador

Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu nesta sexta por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Laura nasceu nesta sexta por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
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Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação

Os planos de Giselle Santos e Leandro Andrade, pais da bebê, eram outros. Os dois foram inicialmente para outra maternidade, mas ouviram que lá estava muito cheio e que seria melhor irem para a nova. Saíram, então, do Pau Miúdo em direção a Federação. E tudo se alinhou perfeitamente: Laura veio ao mundo pouco depois, quase duas horas antes do previsto para o início dos atendimentos na MHC.

“Foi uma experiência maravilhosa. O atendimento aqui é ótimo, tudo organizado, gostei bastante. [O parto] foi dolorido, mas depois fiquei feliz”, disse Giselle. Leandro concordou: “A recepção dos profissionais com a gente está sendo ótima, a nível de muitos hospitais particulares ou até melhor”.

Laura é a segunda filha do casal, depois de Miguel, de seis anos. “Foi muito gratificante a chegada dela, pois sempre quisemos ter uma menina. E vê-la nascer foi como se fosse o primeiro filho. Estamos muito felizes”, celebrou o pai.

O nascimento de Laura inaugura uma nova etapa da assistência pública voltada a gestantes e crianças na capital baiana. A Maternidade e Hospital da Criança conta com 198 leitos, incluindo UTIs adulto, neonatal e pediátrica, além de centro obstétrico completo e estrutura voltada ao parto humanizado. A unidade atende desde o nascimento até 11 anos de idade.

O complexo tem potencial para realizar mais de 1,1 mil internações por mês, incluindo cerca de 250 partos, além de 15 mil consultas ambulatoriais e mais de 18 mil atendimentos de urgência mensais. Na área diagnóstica, serão mais de 13 mil exames de bioimagem por mês. Já o hospital-dia foi estruturado para realizar procedimentos cirúrgicos de média complexidade, com capacidade para até 487 cirurgias mensais.

A maternidade foi planejada para atender desde casos de baixa complexidade até situações críticas, com centro obstétrico completo, salas de parto normal e cirúrgico e suporte intensivo ao recém-nascido. Entre os diferenciais da unidade está a organização do fluxo assistencial, que permite atendimento imediato em situações de urgência, reduzindo o tempo-resposta e aumentando a segurança materna e neonatal.

A diretora técnica da maternidade, Luciana Sampaio, ressaltou que o primeiro parto realizado na unidade reforça a proposta de cuidado centrado na mulher.

“A paciente é protagonista do parto dela. A obstetrícia é uma especialidade que vem mudando muito, graças a Deus. E muito por conta desse protagonismo mesmo. As pacientes vêm fazendo escolhas e a gente também tem investido em orientar e acolher. Nós temos aqui um serviço de excelência e uma equipe de excelência dentro dele. Fomos honrados com esse primeiro parto, que foi um parto lindo e uma paciente maravilhosa, para abrir as portas para que sejam todos tão lindos quanto”, disse.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, afirmou que a unidade inicia suas atividades cumprindo o propósito de ampliar a assistência humanizada e especializada, inclusive para casos de maior complexidade. “Laura representa muito mais do que um nascimento. Ela simboliza o começo de uma nova etapa para a saúde de Salvador. Esse é um espaço que nasce com o compromisso de acolher, cuidar e garantir assistência qualificada desde os primeiros minutos de vida, inclusive, nos casos mais delicados”, declarou.

Nas redes sociais, o prefeito Bruno Reis destacou o significado do momento. “Que dia histórico! A chegada de Laurinha marca não só o início de uma nova vida, mas também a concretização de um sonho antigo da nossa cidade: oferecer mais cuidado, dignidade e estrutura para as mães e seus bebês. Parabéns, Gisele! Seja bem-vinda, Laura!”, escreveu.

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Tags:

Salvador Maternidade Saúde Nova Maternidade Municipal de Salvador

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