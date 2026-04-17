BEM-VINDA, LAURA!

'Foi uma experiência maravilhosa', diz mãe após primeiro parto da maternidade municipal de Salvador

Laura nasceu na manhã desta sexta (17)

Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de abril de 2026 às 20:00

Laura nasceu nesta sexta Crédito: Renata Casali/Divulgação

Às 5h07 desta sexta-feira (17), um sopro de vida tomou conta da primeira maternidade da rede municipal de Salvador. O choro da pequena Laura marcou o início das atividades da Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, na Federação, entregue pela prefeitura menos de um dia antes.

Laura nasceu de parto normal, saudável, e permaneceu em contato com a mãe desde os primeiros minutos de vida, sendo amamentada ainda na sala de parto.

Laura nasceu nesta sexta em Salvador 1 de 11

Os planos de Giselle Santos e Leandro Andrade, pais da bebê, eram outros. Os dois foram inicialmente para outra maternidade, mas ouviram que lá estava muito cheio e que seria melhor irem para a nova. Saíram, então, do Pau Miúdo em direção a Federação. E tudo se alinhou perfeitamente: Laura veio ao mundo pouco depois, quase duas horas antes do previsto para o início dos atendimentos na MHC.

“Foi uma experiência maravilhosa. O atendimento aqui é ótimo, tudo organizado, gostei bastante. [O parto] foi dolorido, mas depois fiquei feliz”, disse Giselle. Leandro concordou: “A recepção dos profissionais com a gente está sendo ótima, a nível de muitos hospitais particulares ou até melhor”.

Laura é a segunda filha do casal, depois de Miguel, de seis anos. “Foi muito gratificante a chegada dela, pois sempre quisemos ter uma menina. E vê-la nascer foi como se fosse o primeiro filho. Estamos muito felizes”, celebrou o pai.

O nascimento de Laura inaugura uma nova etapa da assistência pública voltada a gestantes e crianças na capital baiana. A Maternidade e Hospital da Criança conta com 198 leitos, incluindo UTIs adulto, neonatal e pediátrica, além de centro obstétrico completo e estrutura voltada ao parto humanizado. A unidade atende desde o nascimento até 11 anos de idade.

O complexo tem potencial para realizar mais de 1,1 mil internações por mês, incluindo cerca de 250 partos, além de 15 mil consultas ambulatoriais e mais de 18 mil atendimentos de urgência mensais. Na área diagnóstica, serão mais de 13 mil exames de bioimagem por mês. Já o hospital-dia foi estruturado para realizar procedimentos cirúrgicos de média complexidade, com capacidade para até 487 cirurgias mensais.

A maternidade foi planejada para atender desde casos de baixa complexidade até situações críticas, com centro obstétrico completo, salas de parto normal e cirúrgico e suporte intensivo ao recém-nascido. Entre os diferenciais da unidade está a organização do fluxo assistencial, que permite atendimento imediato em situações de urgência, reduzindo o tempo-resposta e aumentando a segurança materna e neonatal.

A diretora técnica da maternidade, Luciana Sampaio, ressaltou que o primeiro parto realizado na unidade reforça a proposta de cuidado centrado na mulher.

“A paciente é protagonista do parto dela. A obstetrícia é uma especialidade que vem mudando muito, graças a Deus. E muito por conta desse protagonismo mesmo. As pacientes vêm fazendo escolhas e a gente também tem investido em orientar e acolher. Nós temos aqui um serviço de excelência e uma equipe de excelência dentro dele. Fomos honrados com esse primeiro parto, que foi um parto lindo e uma paciente maravilhosa, para abrir as portas para que sejam todos tão lindos quanto”, disse.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, afirmou que a unidade inicia suas atividades cumprindo o propósito de ampliar a assistência humanizada e especializada, inclusive para casos de maior complexidade. “Laura representa muito mais do que um nascimento. Ela simboliza o começo de uma nova etapa para a saúde de Salvador. Esse é um espaço que nasce com o compromisso de acolher, cuidar e garantir assistência qualificada desde os primeiros minutos de vida, inclusive, nos casos mais delicados”, declarou.