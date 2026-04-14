ESTREIA

Carlinhos Brown revisita origens e reúne família em nova série documental

'Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira' estreia nesta terça-feira (14) na HBO Max

Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05:00

Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira Crédito: Divulgação

Nem Carlinhos Brown sabe exatamente seu processo criativo. Se uma hora atrás queria criar um bloco novo, agora quer dar início a uma orquestra e amanhã a vontade pode ser de organizar uma creche. Sempre foi assim: a mente inquieta, ligada no 220V. “Eu queria saber como é que eu crio. Te juro”, resume, no documentário “Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira”, que estreia nesta terça-feira (14) na HBO Max.

Em quatro episódios de aproximadamente 50 minutos, o público mergulha na trajetória de Brown e em como se estabeleceu entre os mais influentes nomes da música brasileira atual, das origens no Candeal aos palcos mundo afora.

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Conduzida pelo próprio Brown, a produção combina cenas exclusivas captadas especialmente para o projeto, materiais de arquivo, bastidores e depoimentos de nomes como Gilberto Gil, Marisa Monte, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Arnaldo Antunes, Marieta Severo e Luiz Caldas.

Além do artista que o Brasil conhece, a série documental apresenta o Carlinhos Brown amigo, pai e vizinho. Acompanhamos, por exemplo, a primeira vez que Brown reuniu os oito filhos, e vemos como sua história se confunde com a do Candeal, bairro onde nasceu e cresceu – e para onde levou os frutos do reconhecimento, através de iniciativas como a Associação Pracatum.

O bairro, aliás, é quase um dos protagonistas da série, assim como a percussão que moldou Carlinhos como artista. A produção já começa com uma espécie de retrospectiva do Candeal, que serviu de inspiração para muito de sua obra, como as músicas Vanju Concessa e a própria Meia Lua Inteira. E não teria como ser diferente. “Eu aprendi tudo ali. É unha e carne”, diz.

Essa também era uma peça essencial para Belisário Franca, que dirige a produção ao lado de Bianca Lenti. “Ele nasce ali, ele conecta essa ancestralidade que o Candeal traz para ele. É fonte de inspiração e ao mesmo tempo é um lugar de trabalho dele. É um artista que foi para o mundo, é do tamanho que é, tem as parcerias que tem, e no entanto permanece lá. Produz lá dentro, o estúdio dele é lá dentro, a atividade social dele com as escolas é lá dentro do Candeal. Ou seja, não dá para ter Candeal sem Carlinhos Brown e nem Carlinhos Brown sem o Candeal”, pontua.

A série

“A gente sempre foi muito neurótico por histórias brasileiras”, define Maurício Magalhães, produtor executivo da série e sócio CEO da Giros Filmes, sobre a empresa. Foi natural, então, pensar em explorar em uma série a trajetória de Carlinhos Brown. Quando ele e Belisário convidaram o artista, a resposta foi imediata: “vumbora”.

“Aí já começou, ele ligou o play. Era um encontro que eu marquei com ele para tomar um café de uma hora e viraram quatro horas. A gente não parou, ele não parava de falar porque queria a série assim, assim e assim”, relembra.

O que veio em seguida foi tão rápido quanto orgânico. Fizeram o teaser e um rascunho de argumento e, então, era a hora de bater nas portas das empresas de streaming. A primeira foi a HBO, que comprou a ideia de cara.

“Para a gente foi um um prato de narrativa. Porque a gente busca muito histórias de impacto, mas histórias que tenham camadas um pouco escondidas ainda. E a gente sentiu isso ao ver a proposta da Giros e toda a vida do Carlinhos. Tinha muita história para contar ainda”, diz Luciana Soligo, gerente de Produção e Desenvolvimento de Não Ficção da Warner Bros. Discovery, proprietária da HBO.

Resumir a carreira de Brown foi um dos grandes desafios desse processo, afirma Belisário – um desafio prazeroso, ressalta. Trazer a arte e o artista, o profissional e o pessoal, em quatro episódios foi uma tarefa daquelas. Mas a série mostra bem a coexistência dos dois: quem trabalha com Brown tende a se tornar um amigo. O afeto em depoimentos como os de Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Márcio Victor e Margareth Menezes, parceiros na música e na vida, evidenciam isso.

Carlinhos e Antônio

Se o que o público vê nos palcos é o artista extrovertido e descontraído, da porta para dentro quem toma conta é o reservado Antônio Carlos Santos de Freitas, que ele guarda para os mais próximos. Quando questionado se o público vai conhecer melhor Antônio Carlos a partir da série, ele responde de maneira resoluta: “acho que vai conhecer melhor Carlinhos Brown”.

“Esse Brown eu terminei ganhando nos lugares de trabalho, porque a forma expressiva que o Antônio Carlos já trazia requisitava um artista que precisava ser despertado. Só que não era o Antônio Carlos, era esse Brown que eu ganhei no meio da rua. E ficou o Carlinhos da minha mãe e o Brown do mundo”, diz.

Não é que Carlinhos Brown seja um personagem. É, segundo ele, um adendo. Os dois se complementam, e despertar o lado menos conhecido do artista era um dos objetivos dos criadores do documentário. Maurício Magalhães brincava com Belisário: “a gente tem que falar com o Antônio Carlos”. Na última entrevista para o documentário, era essa a grande meta.

“Não foi fácil, mas conseguimos arrancar um pouco de Antônio Carlos no Carlinhos Brown”, conta o produtor executivo. Um dos momentos em que ele apareceu foi quando, segundo Maurício, o artista quase suplicou para juntar os oito filhos pela primeira vez. Nina, a filha mais velha, não vinha para o Brasil há 30 anos e ainda não conhecia alguns dos irmãos. O documentário foi a ocasião ideal para reunir todos na terra do pai. “Ali você via que era um pouco a angústia de um pai que queria prover esse encontro. Então esse foi um momento muito especial da série e da vida dele.”

Daqui para a frente

Ele canta, toca, compõe, pinta. Em mais de 45 anos de carreira, encabeçou movimentos, fez a Espanha correr atrás do trio elétrico, venceu duas vezes o Grammy Latino, foi indicado ao Oscar… e isso só para citar alguns de seus feitos. O que falta experimentar para um artista que já fez de tudo?

“Eu tenho o maior desejo de trazer o som afro que ainda não chegou. Que nasceu no achismo mas não chegou, que chamou Vai Quem Vem. Só quem viu foi Sérgio Mendes e ganhou um Grammy. A gente só gravou um álbum. A gente não seguiu as coisas e foi o Vai Quem Vem que gerou a possibilidade de criar a Timbalada, de gerar novas coisas, mas poucas pessoas conhecem essa sonoridade dos surdos virados juntos tocando. E eu queria muito realizar isso”, afirma.

E lá fora? Talvez uma visita aos novos nomes do pop ou mesmo ao K-pop, uma produção à la Bombando Brinque (composta para Xuxa e lançada em 2005, no álbum Festa) para a cantora PinkPantheress ou um grupo como o NewJeans? A sugestão é da repórter que vos fala, admiradora de Brown e de todo tipo de música pop. E ele não descarta a ideia.