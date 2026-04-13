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O que havia em carta deixada por jovem que desapareceu após sair em passeio com amiga em Porto Seguro?

Buscas completam três dias e familiares pedem ajuda

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:25

Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento Crédito: Reprodução

O desaparecimento das amigas Tamara Martins Guimarães, 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, no sul do estado, completa três dias nesta segunda-feira (13). As jovens foram vistas pela última vez na madrugada da última sexta-feira (10), na localidade de Xandó, em Porto Seguro, após saírem juntas na motocicleta de Tamara.

O caso, registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro), ganhou um novo elemento com a revelação de uma carta supostamente escrita por Elen e deixada para a mãe antes do desaparecimento. No texto, a jovem declara afeto pela família, mas afirma que iria romper os laços ara buscar liberdade.

“Tudo que a senhora fez por mim, sempre reconheci, por isso você é a pessoa que amo nesse mundo”. E completou no fim do relato: "Por mais que eu te ame, hoje vou romper nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", diz trecho da mensagem atribuída a Elen. A motivação da saída e o paradeiro atual das duas jovens seguem desconhecidos.

A Polícia Civil realiza diligências para localizar as amigas e solicita que qualquer informação sobre o caso seja repassada de forma sigilosa. Qualquer informação sobre o caso pode ser dada pelo Disque Denúncia 181 ou diretamente em qualquer unidade policial.

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Tags:

Porto Seguro Carta Mulheres Desaparecidas Despedida

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