Adolescente de 15 anos morta por namorado na Bahia decidiu se separar dias antes do crime

Wendel de Novais
Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:00
Encontrada morta com marcas de facadas e queimaduras, a adolescente Tayna Maria da Silva, 15 anos, decidiu se separar e sair da casa onde vivia com o namorado, Cleverton Silva Machado, 18, dias antes do crime ser registrado. O companheiro, que é suspeito do crime e chegou a confessar o feminicídio em ligação, não aceitou a decisão.
De acordo com informações reveladas pela família para policiais, a vítima chegou a deixar a casa onde vivia com Cleverton e retirado seus pertences. Na terça-feira (6), dois dias antes da sua morte, ela participou do aniversário da mãe e já estava no processo de romper qualquer vínculo com ele.
No entanto, o suspeito convidou a adolescente para sair. Os dois foram comer em uma lanchonete e, em seguida, ela foi até a casa dele, onde o crime ocorreu. Após matar a jovem, Cleverton ligou para o padrasto e confessou o assassinato. O familiar foi até o local e acionou o socorro.
Quando equipes policiais chegaram, encontraram os dois mortos dentro da residência. O corpo da adolescente apresentava sinais de violência extrema, com marcas de golpes de faca e queimaduras. Há indícios de que o suspeito tenha tirado a própria vida após cometer o crime.
Ainda conforme as investigações, o casal mantinha um relacionamento há cerca de três anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região para realização de necropsia.
O enterro de Tayna está previsto para esta quinta-feira (9), às 14h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Luís Eduardo Magalhães. O caso foi registrado pela Delegacia Territorial do município, que segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.