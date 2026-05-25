TRABALHO

Bahia tem quase 600 mil trabalhadores na escala 6x1, aponta levantamento

Mudança na escala de trabalho é discutida no Congresso

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:32

Fim da escala 6x1 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aponta que 596.501 trabalhadores da Bahia seriam diretamente impactados caso avance a proposta pelo fim da escala 6x1 no Brasil. O número corresponde às pessoas que atualmente trabalham seis dias por semana e têm apenas um dia de descanso.

Segundo os dados, a Bahia possui hoje 1.237.883 trabalhadores inseridos na escala 5x2, equivalente a 67,48% do total analisado. Outros 32,52% seguem em jornadas com apenas uma folga semanal.

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O texto também estabelece dois dias de descanso remunerado e proíbe redução salarial. A proposta foi enviada com pedido de urgência constitucional após assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 13 de abril.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR 1 de 9

O levantamento do MTE identificou a jornada de trabalho de 44,7 milhões de pessoas no país. Desse total, 14,9 milhões trabalham atualmente na escala 6x1, o equivalente a cerca de um terço dos trabalhadores analisados.

Os dados nacionais mostram ainda que 38,6 milhões de brasileiros cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais. Entre eles, 37,2 milhões trabalham 44 horas por semana, enquanto outros 1,4 milhão atuam entre 40,1 e 43,9 horas semanais.

Caso a redução da jornada para 40 horas seja aprovada, trabalhadores de setores como comércio, serviços, indústria e logística devem estar entre os principais afetados. Na Bahia, 1.697.593 pessoas seriam alcançadas pela mudança.

Ranking nacional

Regionalmente, o Sudeste concentra o maior número de trabalhadores na escala 6x1, com cerca de 7 milhões de pessoas. Em seguida aparecem Sul, com 2,9 milhões, Nordeste, com 1,97 milhão, Centro-Oeste, com 1,34 milhão, e Norte, com 751,7 mil.