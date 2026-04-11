SUL DO ESTADO

Amigas desaparecem na Bahia após uma delas deixar suposta carta misteriosa para a mãe

Caso é investigado pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 17:54

Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento Crédito: Reprodução

As amigas Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, estão desaparecidas desde a madrugada de (10), quando foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, em Porto Seguro no sul da Bahia. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro).

Antes de desaparecer, Elen Santos teria escrito uma carta para a mãe onde afirmou que iria romper com a família. "Por mais que eu te ame, vou romper a nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", teria escrito. As famílias registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das jovens.

A Polícia Civil informou que as amigas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, após saírem juntas em uma motocicleta de Tamara.