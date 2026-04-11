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Amigas desaparecem na Bahia após uma delas deixar suposta carta misteriosa para a mãe

Caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 17:54

Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento
Famílias registraram boletim de ocorrência após desaparecimento Crédito: Reprodução

As amigas Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21, estão desaparecidas desde a madrugada de (10), quando foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, em Porto Seguro no sul da Bahia. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro).

Antes de desaparecer, Elen Santos teria escrito uma carta para a mãe onde afirmou que iria romper com a família. "Por mais que eu te ame, vou romper a nossa ligação. Hoje eu estou livre, mas mesmo assim vou te honrar e te proteger do mundo", teria escrito. As famílias registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento das jovens. 

A Polícia Civil informou que as amigas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, após saírem juntas em uma motocicleta de Tamara. 

Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da Polícia Civil.

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