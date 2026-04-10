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Saiba quem são os dois novos integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Identidades de dois foragidos foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública nesta sexta-feira (10)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:02

Novos integrantes do Baralho do Crime na Bahia Crédito: Divulgação

O Baralho do Crime da Bahia, catálogo que reúne os foragidos mais perigosos do estado, foi atualizado nesta sexta-feira (10). Os dois homens que passam a integrar a lista são apontados como lideranças de organização criminosa com atuação em Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana.

Pedro Batista Guedes Filho, conhecido como "Pedrinho" e “Popinho”, ocupa agora a carta 7 de Espadas. De acordo com as investigações, ele exerce a função de gerente operacional de uma organização criminosa, com atuação nas localidades de União, Paraíso e Yolanda Pires, em São Cristóvão. Ele é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

O segundo foragido é Marcelo da Cruz, o “Tchango” ou “Tchelo", incluído como carta 8 de Espadas. Ele também integra o segundo escalão da mesma organização criminosa, atuando como gerente operacional e coordenador nas mesmas regiões.

Ele foi indiciado por organização criminosa e tráfico de drogas. Assim como “Popinho”, Marcelo possui mandado de prisão por homicídio, sendo apontado como coautor de crimes ligados à disputa e expansão territorial entre facções. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).