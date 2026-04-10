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Saiba quem são os dois novos integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Identidades de dois foragidos foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública nesta sexta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:02

Novos integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Novos integrantes do Baralho do Crime na Bahia Crédito: Divulgação

O Baralho do Crime da Bahia, catálogo que reúne os foragidos mais perigosos do estado, foi atualizado nesta sexta-feira (10). Os dois homens que passam a integrar a lista são apontados como lideranças de organização criminosa com atuação em Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana.

Pedro Batista Guedes Filho, conhecido como "Pedrinho" e “Popinho”, ocupa agora a carta 7 de Espadas. De acordo com as investigações, ele exerce a função de gerente operacional de uma organização criminosa, com atuação nas localidades de União, Paraíso e Yolanda Pires, em São Cristóvão. Ele é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

O segundo foragido é Marcelo da Cruz, o “Tchango” ou “Tchelo", incluído como carta 8 de Espadas. Ele também integra o segundo escalão da mesma organização criminosa, atuando como gerente operacional e coordenador nas mesmas regiões.

Ele foi indiciado por organização criminosa e tráfico de drogas. Assim como “Popinho”, Marcelo possui mandado de prisão por homicídio, sendo apontado como coautor de crimes ligados à disputa e expansão territorial entre facções. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). 

Quem tiver informações sobre eles podem entrar em contato através do 181, que têm sigilo garantido por lei. A população também pode contribuir com informações sobre os procurados pelo site

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