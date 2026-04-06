Aposentada que guardou R$ 44 mil para netas perde tudo em golpe do sequestro de celular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de abril de 2026 às 10:08
Uma aposentada de 88 anos perdeu R$ 44 mil após cair em um golpe digital que simulava atendimento do INSS. Ao Fantástico, da TV Globo, a aposentada informou que o dinheiro foi guardado para as netas.
O golpe começou por meio de uma ligação em que o golpista se apresentou como funcionário do INSS. De acordo com a vítima, o criminoso seguiu um roteiro estruturado. “Ele era muito bem treinado e eu caí”, disse.
Na conversa, o criminoso pediu que a idosa fizesse procedimentos no celular, semelhantes aos feitos em etapas oficiais, como a prova de vida. "No aplicativo do INSS, quando fiz a prova de vida, também me pediram diversas vezes para o rosto ficar bem, então não estranhei", complementa a idosa.
O golpista pediu para que a vítima digitasse a própria senha no celular. “Mas eu não tô pedindo a senha, a senhora vai digitar a senha”, afirmou o criminoso, em gravação.
Em 12 meses, mais de 24 milhões de brasileiros sofreram tentativas de golpe no setor financeiro, com prejuízos que chegam a R$ 29 bilhões. O golpe ‘sequestro do celular’, ou ‘sequestro digital’, é um dos métodos mais sofisticados atualmente. Os criminosos assumem o controle total do aparelho, contas bancárias e vida digital da vítima, muitas vezes sem que o celular tenha sido roubado fisicamente.