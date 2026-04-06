CRIME

Aposentada que guardou R$ 44 mil para netas perde tudo em golpe do sequestro de celular

Golpista se apresentou como funcionário do INSS

Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 10:08

Idosa perdeu mais de R$ 40 mil no golpe Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Uma aposentada de 88 anos perdeu R$ 44 mil após cair em um golpe digital que simulava atendimento do INSS. Ao Fantástico, da TV Globo, a aposentada informou que o dinheiro foi guardado para as netas.

O golpe começou por meio de uma ligação em que o golpista se apresentou como funcionário do INSS. De acordo com a vítima, o criminoso seguiu um roteiro estruturado. “Ele era muito bem treinado e eu caí”, disse.

Na conversa, o criminoso pediu que a idosa fizesse procedimentos no celular, semelhantes aos feitos em etapas oficiais, como a prova de vida. "No aplicativo do INSS, quando fiz a prova de vida, também me pediram diversas vezes para o rosto ficar bem, então não estranhei", complementa a idosa.

O golpista pediu para que a vítima digitasse a própria senha no celular. “Mas eu não tô pedindo a senha, a senhora vai digitar a senha”, afirmou o criminoso, em gravação.