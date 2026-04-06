Herdeira da Pernambucanas tem mansão com 37 banheiros e 5 cozinhas que vale R$ 100 milhões

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Carol Neves
Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:04
Uma residência com 96 cômodos, 37 banheiros e cinco cozinhas independentes voltou a despertar atenção nas últimas semanas após ganhar destaque com o lançamento de um documentário sobre a herdeira das Pernambucanas, Anita Harley. O imóvel está avaliado em mais de R$ 100 milhões, segundo reportagem da revista Caras.
Com estrutura incomum até mesmo entre imóveis de alto padrão, a mansão foi planejada para funcionar como um complexo residencial completo. O projeto inclui diferentes áreas sociais destinadas a recepções, encontros privados e convivência familiar, além de ambientes distribuídos de forma a garantir conforto e privacidade em todas as rotinas.
A organização dos espaços e a integração com jardins reforçam a proposta de uma residência pensada como refúgio particular, distante da exposição pública e alinhada ao perfil discreto da empresária.
Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas
O interesse em torno da propriedade cresceu após a repercussão do documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley, que revelou bastidores de decisões patrimoniais e disputas envolvendo uma das heranças mais comentadas do país.
Uma casa que traduz o tamanho da fortuna
Com patrimônio estimado em cerca de R$ 2 bilhões, Anita Harley construiu uma trajetória marcada por sofisticação e discrição. A mansão reflete esse estilo ao reunir ambientes preparados para diferentes tipos de atividades dentro da própria residência.
Entre os espaços existentes estão áreas destinadas ao lazer, encontros estratégicos e convivência familiar, permitindo que moradores e convidados utilizem o imóvel simultaneamente sem comprometer a privacidade.
A arquitetura privilegia iluminação natural, circulação fluida entre os ambientes e integração com áreas verdes, criando uma atmosfera que combina elegância e funcionalidade no cotidiano.
Além disso, a distribuição dos ambientes reforça a proposta de uma casa pensada para oferecer autonomia interna, com setores independentes capazes de atender diferentes necessidades dentro do mesmo espaço residencial.
Documentário faz sucesso no streaming
A repercussão do documentário ampliou o interesse público sobre a trajetória da empresária e sobre os acontecimentos que envolveram seu patrimônio após ela entrar em coma em 2016, quando ficou impossibilitada de administrar diretamente seus bens.
A produção apresenta detalhes das decisões patrimoniais tomadas ao longo desse período e dos conflitos familiares relacionados à herança, tema que voltou a mobilizar a atenção do público nas plataformas de streaming.
Com a visibilidade recente, Anita Harley deixou de ser apenas um nome conhecido nos bastidores do empresariado para ganhar projeção também entre novos públicos, impulsionada pelo alcance da produção audiovisual.