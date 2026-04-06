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Herdeira da Pernambucanas tem mansão com 37 banheiros e 5 cozinhas que vale R$ 100 milhões

Imóvel com 96 cômodos expõe luxo e mistério por trás de Anita Harley

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:04

Mansão em São paulo Crédito: Reprodução

Uma residência com 96 cômodos, 37 banheiros e cinco cozinhas independentes voltou a despertar atenção nas últimas semanas após ganhar destaque com o lançamento de um documentário sobre a herdeira das Pernambucanas, Anita Harley. O imóvel está avaliado em mais de R$ 100 milhões, segundo reportagem da revista Caras.

Com estrutura incomum até mesmo entre imóveis de alto padrão, a mansão foi planejada para funcionar como um complexo residencial completo. O projeto inclui diferentes áreas sociais destinadas a recepções, encontros privados e convivência familiar, além de ambientes distribuídos de forma a garantir conforto e privacidade em todas as rotinas.

A organização dos espaços e a integração com jardins reforçam a proposta de uma residência pensada como refúgio particular, distante da exposição pública e alinhada ao perfil discreto da empresária.

Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas 1 de 6

O interesse em torno da propriedade cresceu após a repercussão do documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley, que revelou bastidores de decisões patrimoniais e disputas envolvendo uma das heranças mais comentadas do país.

Uma casa que traduz o tamanho da fortuna

Com patrimônio estimado em cerca de R$ 2 bilhões, Anita Harley construiu uma trajetória marcada por sofisticação e discrição. A mansão reflete esse estilo ao reunir ambientes preparados para diferentes tipos de atividades dentro da própria residência.

Entre os espaços existentes estão áreas destinadas ao lazer, encontros estratégicos e convivência familiar, permitindo que moradores e convidados utilizem o imóvel simultaneamente sem comprometer a privacidade.

A arquitetura privilegia iluminação natural, circulação fluida entre os ambientes e integração com áreas verdes, criando uma atmosfera que combina elegância e funcionalidade no cotidiano.

Além disso, a distribuição dos ambientes reforça a proposta de uma casa pensada para oferecer autonomia interna, com setores independentes capazes de atender diferentes necessidades dentro do mesmo espaço residencial.

Documentário faz sucesso no streaming

A repercussão do documentário ampliou o interesse público sobre a trajetória da empresária e sobre os acontecimentos que envolveram seu patrimônio após ela entrar em coma em 2016, quando ficou impossibilitada de administrar diretamente seus bens.

A produção apresenta detalhes das decisões patrimoniais tomadas ao longo desse período e dos conflitos familiares relacionados à herança, tema que voltou a mobilizar a atenção do público nas plataformas de streaming.