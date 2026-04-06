Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Herdeira da Pernambucanas tem mansão com 37 banheiros e 5 cozinhas que vale R$ 100 milhões

Imóvel com 96 cômodos expõe luxo e mistério por trás de Anita Harley

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:04

Mansão em São paulo
Mansão em São paulo Crédito: Reprodução

Uma residência com 96 cômodos, 37 banheiros e cinco cozinhas independentes voltou a despertar atenção nas últimas semanas após ganhar destaque com o lançamento de um documentário sobre a herdeira das Pernambucanas, Anita Harley. O imóvel está avaliado em mais de R$ 100 milhões, segundo reportagem da revista Caras.

Com estrutura incomum até mesmo entre imóveis de alto padrão, a mansão foi planejada para funcionar como um complexo residencial completo. O projeto inclui diferentes áreas sociais destinadas a recepções, encontros privados e convivência familiar, além de ambientes distribuídos de forma a garantir conforto e privacidade em todas as rotinas.

A organização dos espaços e a integração com jardins reforçam a proposta de uma residência pensada como refúgio particular, distante da exposição pública e alinhada ao perfil discreto da empresária.

Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
1 de 6
'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay

O interesse em torno da propriedade cresceu após a repercussão do documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley, que revelou bastidores de decisões patrimoniais e disputas envolvendo uma das heranças mais comentadas do país.

Uma casa que traduz o tamanho da fortuna

Com patrimônio estimado em cerca de R$ 2 bilhões, Anita Harley construiu uma trajetória marcada por sofisticação e discrição. A mansão reflete esse estilo ao reunir ambientes preparados para diferentes tipos de atividades dentro da própria residência.

Entre os espaços existentes estão áreas destinadas ao lazer, encontros estratégicos e convivência familiar, permitindo que moradores e convidados utilizem o imóvel simultaneamente sem comprometer a privacidade.

A arquitetura privilegia iluminação natural, circulação fluida entre os ambientes e integração com áreas verdes, criando uma atmosfera que combina elegância e funcionalidade no cotidiano.

Além disso, a distribuição dos ambientes reforça a proposta de uma casa pensada para oferecer autonomia interna, com setores independentes capazes de atender diferentes necessidades dentro do mesmo espaço residencial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fortuna de R$ 2 bilhões: Quem controla a herança de Anita Harley, herdeira da Pernambucanas em coma

Estreia hoje no Globoplay série sobre disputa bilionária envolvendo herança de Anita Harley, principal acionista da Pernambucanas

Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa; entenda

Documentário faz sucesso no streaming

A repercussão do documentário ampliou o interesse público sobre a trajetória da empresária e sobre os acontecimentos que envolveram seu patrimônio após ela entrar em coma em 2016, quando ficou impossibilitada de administrar diretamente seus bens.

A produção apresenta detalhes das decisões patrimoniais tomadas ao longo desse período e dos conflitos familiares relacionados à herança, tema que voltou a mobilizar a atenção do público nas plataformas de streaming.

Com a visibilidade recente, Anita Harley deixou de ser apenas um nome conhecido nos bastidores do empresariado para ganhar projeção também entre novos públicos, impulsionada pelo alcance da produção audiovisual.

Tags:

Anita Harley

Mais recentes

Imagem - Imposto de Renda 2026: veja as datas da restituição e quem vai receber primeiro

Imposto de Renda 2026: veja as datas da restituição e quem vai receber primeiro
Imagem - 'Espancou a minha filha', denuncia mãe de bebê morta pelo padrasto que se irritou com choro

'Espancou a minha filha', denuncia mãe de bebê morta pelo padrasto que se irritou com choro
Imagem - Suspeita de vender canetas emagrecedoras ilegais pergunta se está bonita ao ser presa

Suspeita de vender canetas emagrecedoras ilegais pergunta se está bonita ao ser presa