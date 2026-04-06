CRIME

Mãe de bebê morta pelo padrasto deixou filha com suspeito para ir a entrevista de emprego

Suspeito confessou ter agredido a criança após se irritar com o choro

Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:44

Padrasto matou bebê após se irritar com choro Crédito: Reprodução/Globo

A morte da bebê Maya Costa Cypriano, de 1 ano e 9 meses, no Rio de Janeiro, aconteceu após a mãe da criança sair de casa para participar de uma entrevista de emprego e deixá-la sob os cuidados do padrasto. O caso foi registrado na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, na Zona Oeste da capital fluminense, na última quinta-feira (2), e terminou com a prisão de Lukas Pereira do Espírito Santo, que confessou as agressões.

Segundo informações do g1, o homem estava sozinho com a criança quando, irritado com o choro, passou a agredi-la com golpes na região abdominal. Mesmo após a menina apresentar sinais de mal-estar, ela não recebeu socorro imediato. O suspeito chegou a enviar uma mensagem para a mãe dizendo apenas que a filha não estava bem, sem explicar o que havia ocorrido.

A mãe, Emanuele Costa, contou que deixou a filha com o companheiro porque não tinha com quem deixá-la no momento da entrevista. “Na quinta-feira, a minha mãe me mandou a entrevista de emprego que eu queria muito, principalmente pelo local. Até então, eu não tinha ninguém para ficar com a minha filha. Eu ia sair às 5h e não tinha escolha. Deixei-a com ele porque, até aquele momento, ele nunca tinha feito nada com a minha filha”, relatou.

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Horas depois, ao retornar para casa, encontrou a criança em estado grave. “Ele começou a me ligar desesperado por volta de 8h. Lá onde eu estava não tinha sinal. Só consegui falar perto das 10h. Fui correndo para casa e cheguei por volta de meio-dia. Minha filha estava semiacordada, gelada”, disse.

Maya foi levada para uma unidade de saúde, mas já chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Diante dos sinais de violência, a equipe médica acionou a polícia. O caso foi inicialmente registrado na 29ª DP (Madureira) e, após a confirmação de morte violenta, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).