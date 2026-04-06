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Mãe de bebê morta pelo padrasto deixou filha com suspeito para ir a entrevista de emprego

Suspeito confessou ter agredido a criança após se irritar com o choro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:44

Padrasto matou bebê após se irritar com choro
Padrasto matou bebê após se irritar com choro Crédito: Reprodução/Globo

A morte da bebê Maya Costa Cypriano, de 1 ano e 9 meses, no Rio de Janeiro, aconteceu após a mãe da criança sair de casa para participar de uma entrevista de emprego e deixá-la sob os cuidados do padrasto. O caso foi registrado na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, na Zona Oeste da capital fluminense, na última quinta-feira (2), e terminou com a prisão de Lukas Pereira do Espírito Santo, que confessou as agressões.

Segundo informações do g1, o homem estava sozinho com a criança quando, irritado com o choro, passou a agredi-la com golpes na região abdominal. Mesmo após a menina apresentar sinais de mal-estar, ela não recebeu socorro imediato. O suspeito chegou a enviar uma mensagem para a mãe dizendo apenas que a filha não estava bem, sem explicar o que havia ocorrido.

A mãe, Emanuele Costa, contou que deixou a filha com o companheiro porque não tinha com quem deixá-la no momento da entrevista. “Na quinta-feira, a minha mãe me mandou a entrevista de emprego que eu queria muito, principalmente pelo local. Até então, eu não tinha ninguém para ficar com a minha filha. Eu ia sair às 5h e não tinha escolha. Deixei-a com ele porque, até aquele momento, ele nunca tinha feito nada com a minha filha”, relatou.

Padrasto matou bebê após se irritar com choro

Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
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Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução

Horas depois, ao retornar para casa, encontrou a criança em estado grave. “Ele começou a me ligar desesperado por volta de 8h. Lá onde eu estava não tinha sinal. Só consegui falar perto das 10h. Fui correndo para casa e cheguei por volta de meio-dia. Minha filha estava semiacordada, gelada”, disse.

Maya foi levada para uma unidade de saúde, mas já chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Diante dos sinais de violência, a equipe médica acionou a polícia. O caso foi inicialmente registrado na 29ª DP (Madureira) e, após a confirmação de morte violenta, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Em depoimento, o padrasto apresentou versões contraditórias antes de confessar o crime. “Ele espancou a minha filha e não teve um pingo de remorso. Não demonstrou nenhuma emoção, não chorou”, desabafou a mãe. O suspeito segue preso e responderá por feminicídio, enquanto a polícia continua apurando o caso.

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Maya Bebê Morta Padrasto Preso

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