CELEBRAÇÃO

Com 'carne exótica' no prato, almoço de Páscoa de Lula viraliza e Janja rebate críticas: 'Legalizada'

Janja afirmou que carne foi presente de um produtor rural

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:32

Janja e Lula Crédito: Reprodução

A divulgação de um vídeo do almoço de Páscoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou repercussão nas redes sociais neste domingo (5). O motivo foi a presença de carne de paca no cardápio, alimento considerado incomum para grande parte dos brasileiros e cercado por regras ambientais no país.

A paca é um animal silvestre protegido pela legislação brasileira. A Lei de Proteção à Fauna, em vigor desde 1967, proíbe a caça, captura, comercialização ou consumo de espécies silvestres sem autorização de órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Lula e Janja 1 de 14

Apesar disso, há exceções previstas. A carne pode ser vendida quando tem origem em criadouros legalizados, que seguem normas específicas de manejo e controle sanitário. Nessas condições, o consumo é permitido no país.

O prato foi mostrado em publicação no Instagram da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Segundo ela, a carne ficou marinando por dois dias com alho, tempero verde e ervas antes de ser preparada.

No vídeo, Lula elogiou o resultado: “Eu acabei de comer a paca. Eu duvido que algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa paca que eu comi hoje. Divina. Parabéns, Janjinha”.

Críticas

A presença do alimento chamou atenção de internautas, que passaram a discutir tanto a origem quanto o custo da carne. Considerada uma iguaria em diferentes regiões do Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, ela costuma aparecer como prato valorizado em restaurantes especializados.

O preço também virou tema de comentários nas redes sociais. Alguns internautas apontaram que a "iguaria exótica" chega a ser vendida por R$ 180 o quilo. Outro questionou essa visão. “Desde quando paca e iguaria de rico? Aqui no Pará todo mundo come, e de raro não tem nada! mais é os pobres mesmo que come”.

Diante da repercussão, Janja respondeu aos questionamentos e esclareceu a procedência da carne servida no almoço.