LEITURA

Livros de graça: veja como acessar plataforma digital do MEC com mais de 8 mil títulos

Novo serviço digital permite empréstimo por até 14 dias e reúne clássicos da literatura brasileira

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:16

MEC Livros Crédito: Reprodução

O Ministério da Educação apresentou uma nova biblioteca digital gratuita voltada à ampliação do acesso à leitura no Brasil. A plataforma, chamada MEC Livros, reúne mais de 8 mil títulos disponíveis para empréstimo online, incluindo obras clássicas e produções contemporâneas de autores brasileiros e estrangeiros.

Entre os nomes presentes no acervo estão escritores reconhecidos como Ariano Suassuna, Aluísio de Azevedo, Maya Angelou, Socorro Acioli, Han Kang e Lygia Fagundes Telles. Entre as obras disponíveis estão títulos como Auto da Compadecida, A cabeça do santo, A Vegetariana e As meninas, indicando a variedade de gêneros e estilos presentes na coleção.

O acesso é público e pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo do MEC Livros, que ainda está em fase inicial de disponibilização. Para utilizar o serviço, é necessário entrar com a conta gov.br. Cada usuário pode pegar um título por vez, com prazo de leitura de até 14 dias e possibilidade de renovação por mais duas semanas. Um novo empréstimo só é liberado após a devolução da obra anterior.

A leitura pode ser feita diretamente no navegador ou pelo aplicativo, que oferece funcionalidades comuns aos leitores digitais, como marcação de páginas, anotações e ajustes de fonte e layout.

Catálogo reúne clássicos, infantis e obras adaptadas para cinema

A plataforma já estreia com o acervo organizado por categorias, incluindo best-sellers, literatura nordestina, títulos premiados, livros infantis e obras que ganharam versões para o cinema. O catálogo combina textos em domínio público com produções contemporâneas licenciadas, ampliando o alcance para diferentes perfis de leitores.