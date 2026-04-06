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'Espancou a minha filha', denuncia mãe de bebê morta pelo padrasto que se irritou com choro

Emanuele Costa deixou bebê com suspeito para ir a entrevista de emprego

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:30

Emauele fez desabafo após morte de Maya Crédito: Reprodução

Emanuele Costa, mãe da bebê Maya Costa Cypriano, de 1 ano e 9 meses, que foi morta pelo padrasto enquanto ela estava em uma entrevista de emprego, fez forte desabafo após o falecimento da criança. De acordo com ela, Lukas Pereira do Espírito Santo, que admitiu a autoria do crime à polícia, não mostrou arrependimento.

“Ele espancou a minha filha e não teve um pingo de remorso. Não demonstrou nenhuma emoção, não chorou”, disse Emanuele, em relato nas redes sociais. Segundo relatos da mãe da vítima, Lukas ficou sozinho com a menina e, incomodado com o choro, passou a agredi-la com golpes na região abdominal.

Padrasto matou bebê após se irritar com choro

Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução
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Padrasto matou bebê após se irritar com choro por Reprodução

Mesmo após a criança apresentar sinais de que não estava bem, não houve socorro imediato. Ainda de acordo com relato de Emanuele, o suspeito enviou uma mensagem à mãe afirmando apenas que a filha estava passando mal, sem relatar as agressões. Emanuele contou que não tinha outra alternativa naquele momento.

“Na quinta-feira [quando aconteceu o caso], a minha mãe me mandou a entrevista de emprego que eu queria muito, principalmente pelo local. Até então, eu não tinha ninguém para ficar com a minha filha. Eu ia sair às 5h e não tinha escolha. Deixei-a com ele porque, até aquele momento, ele nunca tinha feito nada com ela”, explicou.

Horas depois, já preocupada, tentou contato com o companheiro. “Ele começou a me ligar desesperado por volta de 8h. Lá onde eu estava não tinha sinal. Só consegui falar perto das 10h. Fui correndo para casa e cheguei por volta de meio-dia. Minha filha estava semiacordada, gelada”, disse.

A bebê ainda foi levada para uma unidade de saúde, mas chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Diante dos indícios de violência, profissionais acionaram a polícia. O caso foi registrado inicialmente na 29ª DP (Madureira) e, após a confirmação de morte violenta, passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Durante o depoimento, o padrasto apresentou contradições antes de admitir o crime. Ele permanece preso e deve responder por feminicídio, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

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Tags:

rio de Janeiro Maya Bebê Morta Padrasto Preso

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