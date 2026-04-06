CRIME

Suspeita de vender canetas emagrecedoras ilegais pergunta se está bonita ao ser presa

Polícia apreendeu itens sem procedência e investiga atuação do casal nas redes sociais e em loja

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:26

Tanan e Laryssa Crédito: Reprodução

Ao chegar à delegacia após ser presa em flagrante durante uma operação contra a venda irregular de canetas emagrecedoras, Laryssa de Souza Gonçalves chamou atenção ao fazer uma pergunta inesperada: quis saber se estava bonita na imagem. A ação ocorreu nesta segunda-feira (6), durante a Operação Mounjaro Delivery, conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Laryssa era filmada por equipes de reportagem e chegou a sorrir para as câmeras.

Segundo o portal G1, a investigação é coordenada pela Delegacia do Consumidor (Decon) e mira um esquema de comercialização de medicamentos e produtos terapêuticos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Laryssa e Tanan Antony Sant’Anna Machado foram presos em flagrante por crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo, mas acabaram autuados e liberados.

Segundo a polícia, durante a abordagem, o casal tentou se desfazer de parte do material arremessando uma caixa com canetas pelo telhado. Os agentes obrigaram Tanan a recuperar os itens e entregá-los.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em endereços em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, onde fica a residência dos investigados, e também no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde funciona uma loja de venda de veículos ligada ao casal.