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Enfermeiro preso na Bahia diz que comprou canetas emagrecedoras no Paraguai para tratar diabetes na família

Justiça concedeu liberdade provisória a Hercules Lima Santos, preso durante uma operação da polícia em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:07

Substâncias apreendidas na casa do de
Substâncias apreendidas na casa do de Crédito: Divulgação

O enfermeiro e médico formado no Paraguai, preso em uma operação na quarta-feira (18), teve a liberdade provisória concedida pela Justiça baiana. Em depoimento, Hercules Lima Santos, de 40 anos, disse que comprou canetas emagrecedoras no Paraguai, mas que não tinha intenção de vendê-las. 

A polícia apreendeu doses de tirzepatida, princípio ativo de canetas emagrecedoras, na casa do investigado, em Jequié. Hercules relatou que comprou os medicamentos para uso próprio e de familiares portadores de diabetes e hipertensão, devido ao alto custo dos medicamentos no Brasil. Ele é investigado, segundo a Polícia Civil, pela venda ilegal da substância. 

Operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA)

Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) por Divulgação
Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) por Divulgação
Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) por Divulgação
Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) por Divulgação
Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) por Divulgação
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Operçaão contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) por Divulgação

O enfermeiro teve a liberdade provisória concedida nesta quinta-feira (19) e deverá cumprir medidas cautelares, como o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca. O juiz também determinou a comunicação formal do caso ao Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) e ao Conselho Federal de Medicina (CFM). 

Ele é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, no âmbito da operação Calamus. 

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Na quarta-feira (18), foram cumpridos mandados em residências de oito investigados, nos bairros Centro, Mandacaru, Joaquim Romão, Cidade Nova e São Judas, em Jequié. Entre os alvos estão, além de Hercules, dois profissionais da área de saúde e cinco pessoas apontadas como responsáveis pela divulgação e comercialização dos produtos por meio de redes sociais.

Segundo a polícia, o grupo atuava na venda clandestina da substância, sem autorização dos órgãos competentes, utilizando plataformas digitais para anunciar e distribuir o material.

Foram apreendidos aproximadamente 60 frascos de tirzepatida e cerca de 300 seringas descartáveis, que seriam utilizadas na aplicação do medicamento. A equipe também apreendeu celulares, documentos e outras medicações vendidas ilegalmente.

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