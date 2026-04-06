INFARTO

Padre sofre mal súbito e morre antes de celebrar missa de Páscoa

Paróquia São Francisco de Assis lamentou a perda

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 08:34

O padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho Crédito: Arquivo Pessoal

O padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho, de 72 anos, morreu na manhã deste domingo (5), dia em que a Igreja celebra a Páscoa, pouco antes de sair para presidir a Santa Missa em Cubatão, no litoral paulista. O sacerdote sofreu um infarto, chegou a ser socorrido, mas não resistiu, segundo o portal G1.

De acordo com a Diocese de Santos, responsável pela Igreja Católica na Baixada Santista, o religioso passou mal momentos antes da celebração e foi levado ao Pronto-Socorro de Humaitá, em São Vicente. Apesar do atendimento médico, ele morreu após sofrer um infarto agudo do miocárdio provocado por hipertensão arterial sistêmica.

Em nota oficial, a Diocese manifestou pesar pela morte do sacerdote:

“Neste dia em que toda a Igreja proclama a vitória de Cristo Ressuscitado sobre a morte, colocamos nossa esperança na promessa da vida eterna. Confiamos o Padre Oscar ao Senhor, para que Aquele que chamou seu servo ao ministério presbiteral agora o acolha plenamente em sua luz”.



O corpo foi velado neste domingo (5), às 21h30, na Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Nova, em Cubatão, onde o padre atuava como vigário paroquial. Na sequência, às 22h, foi celebrada uma missa de corpo presente. O velório segue até a manhã de segunda-feira (6), quando o bispo Dom Joaquim Mol presidirá outra celebração. O sepultamento está previsto para ocorrer três horas depois, no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos.

Trajetória e legado pastoral

Em publicação nas redes sociais, a Paróquia São Francisco de Assis destacou a dedicação do sacerdote ao longo da vida religiosa. Segundo o comunicado, ele deixa um legado de fé, serviço e entrega: “Testemunhando com sua vida o amor a Cristo e à Igreja”.

Nascido em Santos, em fevereiro de 1954, padre Oscar foi ordenado presbítero em 4 de março de 1990 e exerceu diversas funções pastorais, formativas e administrativas ao longo da trajetória religiosa.

Ele também atuou como diretor espiritual, confessor e formador, com contribuição importante especialmente na Diocese de Anápolis (GO) e, posteriormente, na Diocese de Santos.